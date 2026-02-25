Chorvatsko dodává neruskou ropu do Maďarska a Slovenska, uvedla mluvčí EK
25. 2. 2026 – 15:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Chorvatsko přepravuje ropovodem Adria do Maďarska a Slovenska neruskou ropu, uvedla dnes mluvčí Evropské komise. V tuto chvíli podle ní neexistuje žádné bezprostřední riziko pro bezpečnost dodávek v Evropské unii.
Ještě donedávna proudila do obou zemí ruská ropa prostřednictvím ropovodu Družba, dodávky ale byly přerušeny na konci ledna. Kyjev tvrdí, že ruský dron tehdy zasáhl část ropovodu na západní Ukrajině a Ukrajinci se vše snaží opravit. Slovensko a Maďarsko naproti tomu uvádí, že za dlouhodobý výpadek je zodpovědná Ukrajina a neexistují žádné technické překážky, které by tranzitu ropy mohly bránit.
Současnou situací na trhu s energiemi se dnes v Bruselu zabývala takzvaná koordinační skupina pro ropu. Jednání se účastnili zástupci unijních institucí a rovněž členských států EU. "Maďarsko a Slovensko potvrdily, že začaly uvolňovat své nouzové zásoby ropy. Tyto zásoby si všechny členské státy uchovávají právě za účelem řešení podobných situací," uvedla mluvčí EK Anna-Kaisa Itkonenová, která má na starosti oblast energetiky. Koordinační skupina se podle ní zabývala také alternativními trasami pro dodávky. "V tuto chvíli neexistuje žádné bezprostřední riziko pro bezpečnost dodávek v Evropské unii," dodala.
Alternativní trasa pro dodávky do obou zemí přitom vede z Chorvatska. "Chorvatsko na schůzce potvrdilo, že ropovodem Adria je do Maďarska a Slovenska přepravována neruská ropa," doplnila mluvčí unijní exekutivy. Komise bude podle ní situaci v oblasti bezpečnosti dodávek nadále monitorovat, je proto v kontaktu jak s členskými státy, tak s Ukrajinou.
Slovensko a Maďarsko se v reakci na výpadek dovozu ropy přes Družbu obrátily již minulý týden na Evropskou komisi s žádostí o uplatnění pravidla, které by jim umožnilo dostávat ruskou ropu přes Chorvatsko. Budapešť a Bratislava v této věci kontaktovaly i přímo chorvatského ministra hospodářství. Chorvaté to ale odmítli. "Barel ropy koupený od Ruska se některým zemím může zdát levnější, ale pomáhá financovat válku a útoky na ukrajinský lid," uvedl tehdy chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar s tím, že jsou ochotni pomoci, ale ne dovozem ruské ropy.
Ropovod Družba byl dosud hlavním zdrojem dodávek ruské ropy do Maďarska a na Slovensko. Vlády obou zemí, které jsou považovány za nejvíce přátelské k Rusku v EU, rovněž ostře odmítají jakékoli kroky EU, které by měly vést k ukončení dovozu ruské ropy do unie.
Podle serveru televize Deutsche Welle (DW) Budapešť a Bratislava dokonce zvýšily svou závislost na ruských dodávkách energie a spoléhají se na Moskvu ohledně dodávek ropy z 86 až 100 procent. Dodávky ruské ropy přes jižní část ropovodu Družba loni dosáhly 9,7 milionu metrických tun, přičemž Slovensko obdrželo 4,9 milionu a Maďarsko zhruba 4,35 milionu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na ukrajinskou poradenskou společnost ExPro. Zpráva zveřejněná v květnu 2025 Centrem pro studium demokracie a Centrem pro výzkum energie a čistého ovzduší (CREA) odhaduje, že Maďarsko a Slovensko zaplatily Rusku od začátku války na Ukrajině jen za dodávky ropy téměř 5,4 miliardy eur.