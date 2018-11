Čeští vojáci jsou prý vyšetřováni kvůli smrti Afghánce obviněného ze zabití psovoda Procházky

- Aktuality autor: šar

Čeští a američtí vojáci jsou vyšetřováni kvůli úmrtí zbitého afghánského vojáka Vahidulláha Chána, který byl ve vazbě pro podezření ze zabití českého vojenského psovoda Tomáše Procházky z minulého měsíce. Informoval o tom americký deník The New York Times (NYT). Mluvčí českého ministerstva obrany Jan Pejšek důrazně odmítl, že by vojáci takový čin spáchali, a uvedl, že jde o standardní vyšetřování.

Afghánský voják byl zbit ve vazbě NATO v západním Afghánistánu, napsal v pondělí NYT s odvoláním na americké a afghánské činitele. "Striktně odmítáme podobná obvinění. Probíhá standardní vyšetřování útoku příslušníka afghánských bezpečnostních sil na českého vojáka, kterého se účastní všechny zainteresované strany," sdělil dnes ráno Pejšek v e-mailu.

Prezident Miloš Zeman dnes při své návštěvě v Jeruzalémě na otázku českých novinářů poukázal na to, že zprávu zveřejnil deník The New York Times. "Já tento deník na základě vlastních zkušeností pokládám za krajně neseriózní, a proto ani jeho zprávy neberu příliš vážně," řekl Zeman.

Devatenáctiletý afghánský voják Vahidulláh Chán byl obviněn ze střelby na projíždějící české vozidlo na základně Šindánd v provincii Herát z 22. října. Při útoku zemřel Procházka a další dva čeští vojáci byli zraněni. Během několika hodin byl Chán zatčen afghánskými jednotkami a vzat do vazby západních sil. V době, kdy byl vrácen afghánským jednotkám, byl zbitý a v bezvědomí, tvrdí afghánští úředníci. Krátce poté zemřel.

Nejmenovaný americký činitel řekl, že tým armádní sedmé skupiny zvláštních sil, která pomohla převézt Chána do vazby českých vojáků, byl stažen z Afghánistánu. Není však jasné, zda se američtí vojáci účastnili bití Chána. Vyšetřování pokračuje.

Mluvčí mise vedené Američany v Afghánistánu Dave Butler potvrdil vyšetřování, odmítl však poskytnout detaily. Americká armáda podle něj má zjistit, zda nedošlo ke zneužití pravomocí, a případně požene dotyčné jednotlivce k odpovědnosti.

Nejasnosti kolem mrtvého muže

Člen rady provincie Herát Vakíl Ahmad Karuchí uvedl, že neví, zda američtí nebo čeští vojáci Chána udeřili. "Podle toho, co víme, voják zemřel na následky mučení," prohlásil nicméně. "Než byl předán afghánským silám, byl zmlácen," dodal místní politik.

Fotografii Chána po jeho smrti dala listu NYT jeho rodina. Na snímku jsou vidět zranění na obličeji a hlavě, řekl lékařský vyšetřovatel státu Connecticut James Gill, kterému NYT fotografii ukázal. Otec vojáka dodal, že mladík neměl žádná střelná zranění, ale po celém těle byly pohmožděniny.

Chán byl podle svého bratra členem afghánského přepadového oddílu zhruba 13 měsíců. Po dokončení střední školy pomáhal na farmě a řídil traktor ve svém rodném okrese Kot. Poté, co téměř celý region ovládl Islámský stát, se připojil k afghánské armádě a byl vybrán do elitního komanda. Podle vysokého afghánského bezpečnostního úředníka v Kábulu se vláda domnívá, že Chán byl radikál z islamistického hnutí Tálibán, který pronikl do armády. Hnutí se k útoku také následně přihlásilo. Rodina však popírá, že by byl Chán spojen s Tálibánem.

To, že v případě útoku na české vojáky nešlo o infiltraci ozbrojence z Tálibánu, uvedli již dříve i dva nejmenovaní afghánští představitelé, podle nichž "střelba byla důsledkem hádky".

Vahidulláh Chán údajně truchlil kvůli smrti vlivného afghánského policejního šéfa Abdula Razaka, který zahynul několik dní předtím při atentátu v provincii Kandahár. Afghánští představitelé řekli, že Chánovo rozhořčení nad smrtí afghánského policejního velitele mohly rozdmýchat i propagandistické články na sociálních sítích naznačující, že podíl na Razakově smrti nese vrchní velitel spojeneckých sil, americký generál Austin Miller, který z atentátu v Kandaháru vyvázl bez újmy. Podle některých názorů totiž záměrně vystavil Razaka nebezpečí.

Útoky afghánských vojáků na jejich kolegy z NATO jsou velkým problémem války v Afghánistánu. Počet těchto útoků vyvrcholil v roce 2012, kdy zavinily 15 procent všech úmrtí a zranění vojáků Severoatlantické aliance. Afghánští a zahraniční vojáci jsou prezentováni jako blízcí spojenci, členové jednotek NATO ale běžně při setkání s afghánskými vojáky nosí neprůstřelné vesty, píše list The New York Times.

Česká republika měla v Afghánistánu na začátku října přibližně 340 vojáků. V poslední době se stali terčem několika útoků. Celkově zahynulo ve stávající válce v Afghánistánu 14 českých vojáků, z toho čtyři v letošním roce. Společně s Američany tvoří čeští vojáci jediné letošní oběti NATO na afghánském území. Amerických vojáků je v Afghánistánu podle The New York Times kolem 15 tisíc.