Babiš zlevňuje pivo. Tak proč je, kruci, pořád dražší?

Poručíme větru, dešti. Obdobně jako tohle heslo patrně dopadne slib levnějšího točeného piva, kterým se oháněl Andrej Babiš.

"Pivo, nápoj tento jest velice zdravý a velmi výživný,

ducha našeho upevňuje a mysl utužuje a rozveseluje."

Tadeáš Hájek, matematik a astronom (1525-1600)

Možná si vzpomenete na Andreje Babiše křepčícího před dvěma lety ve sněmovně s plakátem, na kterém byl vyobrazený půllitr piva a heslo EET = levnější pivo. Tehdejší šéf financí toho chtěl dosáhnout sníženou daní. Patrně jste si ale povšimli, že od té doby pivo podražilo.

Zlatavý mok zdražuje, protože se zvýšila cena sladu i chmele – a to až o deset procent. Nahoru se vydaly také ceny energií – elektřiny a pohonných hmot. A tak počátkem listopadu zdražily Prazdroj, Bernard, Staropramen a následují je další pivovary.

Babiš slib levnějšího (točeného) piva zařadil do volebního programu ANO, do vládního prohlášení a také do balíku daňových zákonů, který vláda poslala do sněmovny. Návrh počítá s tím, že pivo bude spadat do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty (DPH) namísto nynější sazby 21 procent.

S levnějším pivem přesto raději nepočítejte.

Volební marketing

Původním a základním smyslem Babišovy nižší DPH pro točené pivo bylo ulevit majitelům venkovských hospůdek a výčepů, odškodnit je za elektronickou evidenci tržeb (EET). Jenže někteří majitelé těchto podniků mají nízký obrat a nejsou plátci DPH, takže by se jich případná změna ani nedotkla. Jim by zato pomohla nižší spotřební daň.

Ostatně, proč zatěžovat pivo vysokou spotřební daní? Vždyť to je výživný nápoj, který při správném dávkování zdraví nepodlomí. Věhlasný kardiochirurg Jan Pirk o něm říká: "(Pivo) Desítka je podle mě tím nejlepším iontovým nápojem, který zatím lidstvo vymyslelo. Tam je všechno – výživa, vitaminy, ionty a ta trocha alkoholu je také prospěšná."

Nižší, desetiprocentní DPH, by kategorii drobných podnikatelů mohla paradoxně spíš poškodit. Poskytla by výhodu konkurenci – restauracím, které by z nižší daně těžily a mohly by pivo po nějakou dobu aspoň nezdražovat. Už tak je vůči nim zvýhodnilo snížení DPH u teplých jídel a nealkoholických nápojů z 21 na 15 procent.

Je s podivem, že Babišův populistický tah odkývali sociální demokraté, kteří jinak za nižší daně nebojují. Jejich bývalý premiér Bohuslav Sobotka tohle gesto realisticky označil za pouhý "marketingový tah, jak podpořit elektronickou evidenci tržeb".

Babiš z něj nakonec udělal i volební tahák, byť heslo "levnější pivo" bylo s ohledem na rostoucí ceny surovin od počátku vylhané. Žádné citelně levnější pivo se z nižší DPH nemůže vyvrbit. Nejspíš může cenu točeného moku jen na čas zbrzdit.

Tohle "sociální opatření" Babišovy vlády by mohlo posloužit především majitelům restaurací, kteří by si naúčtovali vyšší marži, a tak si zvýšili zisky, než ceny vstupů zase vzrostou.

Alkohol jako zhouba

Zatímco premiér velí "hot" (doprava), jeho ministr zdravotnictví říká "čehý" (doleva) a chystá pro pivo a další alkoholické nápoje vyšší daň. Adam Vojtěch se snaží přispět do vládních projektů inovacemi, které míří opačným směrem a mohou popírat samotné vládní prohlášení. (Už si ho ministr přečetl?)

Vojtěch si každopádně přečetl zprávu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), přinejmenším kapitolu věnovanou Česku. O kraji mezi řekou Moravou a Ašským výběžkem se v ní píše jako o kotlině zaslíbené alkoholu, zejména pivu.

OECD v tomto dokumentu radí, aby vláda udělala alkohol méně atraktivní. Především by ho měla zatížit vyšší daní, obdobně jako cigarety. K tomu OECD navrhuje zakázat reklamu na alkohol a omezit místa, kde bude prodáván, stejně jako dobu prodeje.

Zdravotní experti OECD, věřte-nevěřte, dospěli k závěru, že jejich doporučení, která obsahují také vyšší daně na cigarety, tučné potraviny a sladkosti, by prodloužila střední délku života v Česku až o 3,5 roku.

Ministr vzal doporučení vážně. "Alkohol je u nás zdaněn nejméně ze zemí OECD a v jeho konzumaci jsme na třetí příčce (za Litvou a Francií). To není nic, čím bychom se mohli chlubit," pravil a oznámil, že navrhne postupný růst zdanění alkoholu. To je opačný postup, než o který u točeného piva usiluje Babiš.

Jak to sladit?

Babišův chmel

Daňový balíček vlády, který snižuje daň z točeného piva, je ve sněmovně. Ještě se však nedostal do druhého čtení a jeho osud je víc než nejistý. (Obdobný návrh Babiš předložil už v únoru 2016 jako šéf financí, tehdy však ztroskotal už ve vládě.)

Že by se tedy nakonec prosadil Adam Vojtěch s vyšším zdaněním "tekutého chleba"? V politice nelze vyloučit téměř nic. V tomto případě se však dá předpokládat, že juniorní ministr by s takovým návrhem ve vládě pohořel.

Vojtěch by měl mít na paměti, že jeho šéf před pěti lety do svého Agrofertu shrábl Zemědělskou společnost Blšany a ZOS Běsno – dva významné pěstitele chmele.

Nasnadě je otázka: Bude si snad Andrej Babiš chtít snižovat poptávku po chmelu?