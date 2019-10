Srdce nehasnou: Karel Gott po sobě zanechal stovky hitů

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Těžko bychom v současnosti hledali osobnost, jejíž úmrtí by českou společnost zasáhlo více, než odchod Karla Gotta. Nejslavnější český zpěvák populární hudby zemřel v osmdesáti letech 1. října krátce před půlnocí.

"Karel Gott pro naši zemi znamená totéž, co Karlův most," prohlásil o zpěvákovi kdysi ministr kultury Pavel Dostál. "Karel Gott je pro mě příkladem profesionální kontinuity, je jako ta hora Říp, co tady pořád stojí...," uvedl bývalý prezident Václav Havel v dopise ke Gottovým šedesátinám.

"Sinatra Východu", "Zlatý hlas z Prahy", "Božský Kája", profesionál a perfekcionista každým coulem, známý úctou a pokorou vůči svému publiku, vydal od roku 1965 na tři stovky alb (poslední loni), nazpíval na dva a půl tisíce písní v několika jazycích a prodal desítky milionů nosičů. Dvaačtyřicetkrát se stal Zlatým a Českým slavíkem, jedenatřicetkrát vyhrál anketu popularity diváků televize Týtý, za komunismu získal tituly zasloužilého a národního umělce a před deseti lety mu prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy. Populární byl Karel Gott nejen doma, ale i v zahraničí.

Srdce nehasnou

Gott se narodil se 14. července 1939 v Plzni, v roce 1945 se s rodiči přestěhoval do Prahy. Po nepřijetí na UMPRUM se vyučil elektromontérem, od roku 1958 zpíval v pražských kavárnách. V roce 1960 jej přijali na konzervatoř v Praze, kde vystudoval operní zpěv. V roce 1963 nastoupil do divadla Semafor, o dva roky později s bratry Štaidlovými založil divadlo Apollo.

V roce 1967 přijal půlroční angažmá v Las Vegas, o rok později reprezentoval Rakousko na Velké ceně Eurovize. Častokrát vystupoval v zahraničí, populární byl především v Německu, Rakousku či v Rusku. V letech 2000 a 2005 odzpíval dva koncerty v newyorské Carnegie Hall. Rád maloval, měl několik samostatných výstav a zahrál si i v několika filmech.

Z krátkých známostí se mu narodily dcery Dominika (1973) a Lucie (1987). Oženil se až v lednu 2008 s o 37 let mladší Ivanou Macháčkovou. Mají spolu dcery Nelly Sofii a Charlotte Ellu, s níž k jejím 13. narozeninám nazpíval letos Gott duet Srdce nehasnou. Možná šlo o jakési jeho rozloučení se životem.

Ani Gottovi se ovšem v minulosti nevyhýbaly kontroverze, jako byla jeho účast na tak zvané Antichartě nebo když nepodepsal petici Několik vět. Zároveň ale odmítl v lednu 1989 odsoudit palachovské demonstranty a během sametové revoluce zazpíval na jedné demonstraci na Václavském náměstí státní hymnu s písničkářem Karlem Krylem. Dvakrát také zkusmo emigroval (1968 a 1971), pokaždé se ale vrátil domů.

V listopadu 2015 mu diagnostikovali nádorové onemocnění mízních uzlin, z něhož se vyléčil a postupně se vracel na pódia. Minulý měsíc ale oznámil, že trpí akutní leukémií.

Zůstanou po něm spousty nesmrtelných hitů, jako například Lady Carneval, Kávu si osladím, Včelka Mája, Oči sněhem zaváté, Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš, Babička (v němčině), Srdce nehasnou, Zvonky štěstí, Čau lásko, Když muž se ženou snídá, Beatles, Bum, Bum, Bum nebo To musím zvládnout sám.

"Štěstí, že se Karel Gott narodil tam, kde se narodil. Žít tady a umět dokonale anglicky, bylo by nás hodně bez práce," napsal britský zpěvák Cliff Richard.