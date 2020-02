Český ráj: Malebný unikát české přírody je chráněný už 65 let

- Komentáře - 0

Je to sedmadvacet let od chvíle, kdy veřejné sdělovací prostředky přímo přispěly k panice, nenávisti, a stigmatizaci nových náboženství. Sedmadvacet let a média se stále nenaučila hovořit o nových náboženských hnutích. Stále vytvářejí dualitní vnímání, strach z neznámého a vynášejí verdikty bez jakéhokoliv předporozumění. Soudí bez hlubšího poznání. více