Česko volí nejdražší cirkus světa. Víte, kolik stojí?

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Evropský parlament má ze všech parlamentů nejblíž k cirkusu. Důvod je nasnadě...

Parlament bývá popisován jako cirkus. Je jasné proč. Někteří poslanci se během zasedání chovají jako zvířata. Co víc, u řečnického pultu ze sebe dělají klauny.

Evropský parlament, do něhož v pátek a v sobotu volí Češi své zástupce (21 ze 751), má k cirkusu skutečně blízko. Podobá se mu zejména svým kočovným stylem. Je to jediný parlament na světě, jehož poslanci pravidelně kočují z jedné štace na druhou.

Evropští cirkusáci

Cirkus, zastupující půl miliardy obyvatel evropské osmadvacítky a volený jednou za pět let, rozbil šapitó hned ve třech městech – ve Štrasburku (sídlo parlamentu), v Bruselu (tam zpravidla zasedají parlamentní výbory) a v Lucemburku (sídlo sekretariátu).

Měsíc co měsíc putují stovky poslanců, tisíce úředníků a krabice plné dokumentů do Štrasburku. Za čtyři dny se všichni sbalí a vyrazí zpátky do Bruselu, Lucemburku či do domovského státu.

Tyto manévry stojí 200 milionů eur ročně (5,14 miliardy korun). To znamená, že parlament, zvolený letos v květnu, projezdí za pět let mezi metropolemi Vlámska a Alsaska miliardu (!) eur, tedy 25,7 miliardy korun.

Otřesná není kočovná legislativa jen pohledem financí, ale také z hlediska životního prostředí. Experti vypočetli, že stěhování parlamentu za sebou rok co rok zanechává stopu 11 000 tun CO₂ ročně.

Turistika mezi Bruselem a Štrasburkem je většině poslanců na obtíž, nemohou však na ní nic změnit. Putovní cirkus byl v roce 1997 zakotven v unijní smlouvě. Vyřadit Štrasburk je proto možné jen změnou smlouvy, kterou by musely schválit všechny národní vlády a ratifikovat všechny národní parlamenty. Což znamená také – Francouzi.

A to je nemyslitelné. Štrasburk je pro ně prestižní destinace, které se nevzdají. Zatím nikdo nepřišel na to, co jim předhodit, aby ustoupili.

Parlament z Marsu

Nahlížený měřítky parlamentní demokracie nám Evropský parlament může připadat divný a nepochopitelný, jako parlament z cizí planety – Evropy.

Není v něm jasná vládní většina ani opoziční menšina, až na výjimky se při zasedáních neutkává pravice s levicí. V devadesáti procentech případů oba tábory hlasují shodně.

V parlamentu jsou levicové, pravicové, konzervativní a liberální frakce. Když se začne lámat chleba, tak ale poslance dělí zejména národní zájmy.

Evropský parlament nevyslovuje nedůvěru vládě (Evropské komisi), nemá právo zvednout, anebo snížit daně, ba ani vyhlásit válku. Poslanci nemohou předkládat právní normy, pouze je schvalovat, navrhovat jejich změny, anebo je zamítat (to ale dělají jen výjimečně).

Evropský parlament se nemůže ani rozpustit. Na planetě Evropa proto nepamatují předčasné parlamentní volby.

Drahý špás

Evropský parlament je nechutně drahý cirkus. Celkové roční náklady na jeho provoz přesahují 1,8 miliardy eur (46,26 miliardy korun). Přepočteno na jednoho poslance to v eurech vychází na téměř 2,4 milionu. To znamená, že poslance mohou voliči osmadvacítky vyvažovat zlatem.

A taky vyvažují. Měsíční plat poslance Evropského parlamentu je 8 757 eur hrubého. Po zdanění z této sumy evropskému zákonodárci zůstává 6 825 eur (175 400 korun).

To je ale jen základ. Kromě něj poslanci dostávají 4299 eur na nájem kanceláře, telefon, expertízy a úhrady dalších nákladů, které souvisejí s jejich prací. Parlament jim také hradí dopravu a ubytování, na každý den zasedání dostane poslanec paušál 304 eur určený na stravu a ubytování, který nemusí vyúčtovat.

A ještě perla na konec: Za každý den účasti na jednání parlamentu je poslanec odměněn 152 eury.

Už vás někdy někdo odměnil jen za to, že přijdete do práce?

Náklady na poslance ukrojí z rozpočtového koláče parlamentu letos 21 procent. Ještě větší díl rozpočtových peněz však připadne na platy úředníků pracujících pro parlament – přes 35 procent.

Co se třpytí…

Poslanci Evropského parlamentu se dají vyvážit zlatem. Jenže také v jejich případě platí, že není všechno zlato, co se třpytí. Pamatujte na to při volbách.

Šťastnou ruku!