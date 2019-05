Když se Babiš zlobí a čínský velvyslanec si z toho stále nic nedělá

- Magazín - 0

Protestovat proti věcem, které se nám nelíbí, se dá různě. Někteří chodí s popsanou cedulí na demonstrace, línější si hodí rozhořčený status na svůj profil na nějaké té sociální sítí, ti opravdu zapálení pak drží třeba hladovku nebo si demonstrativně uříznou kus prstu. A někdo se rozhodne jít na to doslova přes postel a vyhlásí sexuální stávku, jako to udělala jedna americká herečka minulý víkend. Rozhodně to však není poprvé a fenomén sexuálních stávek je rozšířenější, než by se mohlo zdát. více