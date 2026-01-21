Dnes je středa 21. ledna 2026., Svátek má Běla
Počasí dnes 1°C Jasno

Česko v sevření mrazů: Naměřili i -20 °C. Meteorologové předpovídají: Bude hůř?

21. 1. 2026 – 11:24 | Magazín | BS

Česko v sevření mrazů: Naměřili i -20 °C. Meteorologové předpovídají: Bude hůř?
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Po chvilkové oblevě se vrátila pravá zima. Meteorologové naznačují, jak budou vypadat následující dny.

Máme za sebou náležitě mrazivou noc. Nízká oblačnost pokryla zhruba polovinu území a rozpětí teplot je poměrně široké: Ve většině republiky se rtuť teploměrů zastavila mezi -5 a -10 °C, v typických mrazových lokalitách ale panuje i -20 °C, uvádějí meteorologové z ČHMÚ.

Počasí má inverzní charakter, na horách vládnou teploty okolo nuly, občas i slabě nad nulou.

„Zejména jihozápadní polovina území bude i nadále v nízké oblačnosti nebo ojediněle i mrznoucí mlze. Během dne se bude nízká oblačnost rozpouštět, takže později odpoledne se vyskytne už jen místy. Na ostatním území bude jasná obloha,“ předpovídají odborníci.

heatwave 3
Magazín
Počasí v roce 2026 chystá velká překvapení: Bude se totálně vymykat průměru, tvrdí odborníci

„Nesourodé budou i dnešní nejvyšší teploty. V základu se budou pohybovat mezi -3 a +1 °C, ale v místech s déletrvající nízkou oblačností nebo mlhou čekáme kolem -5 °C, naopak, podobně jako včera, se ve Frýdlantském výběžku a místy na severovýchodě a východě může rtuť teploměru dostat i na hodnoty kolem +3 °C,“ dodávají.

Podle týdenního výhledu by mělo silně mrznout ještě v noci na zítřek, přes víkend a v první polovině příštího týdne by se mělo trochu oteplit a v polovině příštího týdne zase ochladit zpátky k nule.

Podobný vývoj počasí přepokládá i služba AccuWeather, která předpovídá noční mrazy a denní teploty slabě pod nulou na celý zbytek ledna.

Tagy:
počasí mráz zima předpověď počasí weather
Zdroje:
ČHMÚ, ČHMÚ, AccuWeather
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Putinova pokladnice zeje prázdnotou! Ruské miliardy z ropy a plynu se rozplynuly jako pára nad hrncem

Následující článek

Nový trik e-shopů, který vás okrádá bez varování

Nejnovější články