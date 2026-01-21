Nový trik e-shopů, který vás okrádá bez varování
21. 1. 2026 – 11:27 | Zprávy | Anna Pecena
Doprava zdarma je nová digitální návnada, kterou e-shopy používají, aby vás nalákaly k nákupu. Na první pohled skvělá výhoda se ale často promění v past – prodražené zboží, skryté ceny a „neodolatelné“ nabídky, které vás nakonec stojí víc než běžná objednávka.
V poslední době se v online nákupech stále častěji objevuje strategie, která si říká „doprava zdarma“, ale ve skutečnosti vás může připravit o peníze mnohem více, než kdybyste si zaplatili normální cenu zboží a standardní poplatek za dopravu.
Podnadpis: Jak funguje falešná doprava zdarma – a proč je dražší
E-shopy chtějí, abyste si mysleli, že dostáváte extra výhodu: žádné peníze za doručení. To zní dobře, ale málokdo vám řekne, co se skrývá za reklamním heslem. Mnoho prodejců totiž jednoduše započítá náklady na dopravu přímo do ceny produktu – a tím zvyšuje celkovou částku, kterou zaplatíte. Výzkumy ukazují, že obchodníci, kteří lákají na „zdarma“ při dopravě, často nastavují vyšší ceny zboží než prodejci, kteří mají standardní poplatky za dopravu. To je proto, že chtějí vybírat větší marži, i když to skrývají za lákavé heslo „doprava zdarma“.
Podnadpis: Senioři nejvíc naletí na psychologii „zdarma“
Lidé, a zejména starší zákazníci, mají silnou tendenci pozitivně reagovat na slovo „zdarma“. V marketingu jde o osvědčený psychologický trik: když si myslíte, že něco dostáváte zadarmo, máte tendenci udělat méně racionální rozhodnutí. E-shopy toho samozřejmě rády využívají, protože ví, že pokud nabídnou dopravu zdarma, zákazníci často objednají i jiné věci, které vůbec nepotřebují – a to za cenu, která je vyšší, než kdyby si předem porovnali ceny konkurence.
Nebezpečí navíc – falešné e-shopy a padělané ceny
Další riziko, které by si měl každý senior uvědomit, jsou falešné e-shopy, které se tváří jako „super výhodné“, často s dopravou zdarma a cenou, která je podezřele nízká. Český úřad i další instituce varují, že takové nabídky mohou být součástí podvodů – zboží nikdy nepřijde, vaše platba zmizí a e-shop dokonce nemusí mít žádné reálné kontaktní údaje.
Jak se nenechat obalamutit
Než kliknete na tlačítko „koupit“, zastavte se a udělejte si jednoduché porovnání: kolik by vás produkt stál v jiném e-shopu bez dopravy zdarma? Je cena výrazně nižší i po započtení dopravy? Podívejte se na recenze a ověřte, zda obchod nemá podezřelé kontaktní údaje. Tím můžete předejít situaci, kdy místo úspory nakonec zaplatíte víc za zboží nebo dokonce ztratíte peníze na falešném webu.
Shrnutí: doprava zdarma může být past
„Doprava zdarma“ je lákavý slogan, ale neznamená automaticky výhodu. V mnoha případech je to pouze trik, jak skrýt vyšší cenu zboží a donutit vás utratit více. Buďte pozorní, srovnávejte ceny a nepodlehněte prvotnímu dojmu – jinak můžete zjistit, že jste zaplatili za iluzi úspory víc, než když byste si prostě koupili produkt normálně.