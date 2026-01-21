Putinova pokladnice zeje prázdnotou! Ruské miliardy z ropy a plynu se rozplynuly jako pára nad hrncem
21. 1. 2026 – 11:11 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Rusko se řítí do ekonomické propasti. Příjmy z energetických surovin, které roky držely Kreml nad vodou, se propadly na nejnižší úroveň za poslední pětiletku. Válečná mašinerie Vladimira Putina pohlcuje biliony, ale kohoutky s penězi z Evropy oschly a Čína dává Moskvě tvrdou lekci z tržní brutality. Rusové už rozprodávají i rodinné stříbro v podobě zlatých rezerv.
Ruský sen o energetické dominanci se hroutí v přímém přenosu. Podle nejnovějších dat tamního ministerstva financí se příjmy z ropy a plynu loni propadly o hrozivou čtvrtinu. Do státní kasy přiteklo 8,84 bilionu rublů, což je s výjimkou pandemického roku 2020 nejhorší výsledek od začátku desetiletí. Moskva doplácí na smrtící koktejl nízkých cen, mezinárodních sankcí a vlastní izolace.
Ropa pod tlakem a plyn bez kupců
Hlavním viníkem prázdné kasy je ropa, která dříve tvořila páteř ruského bohatství. „Pokles příjmů je dán poklesem cen ropy, které je na trhu přebytek,“ uvádí analýza, přičemž cena ruské směsi Ural spadla o patnáct procent. Západní cenové stropy a ukrajinské útoky na rafinérie zasadily exportu rány, ze kterých se Kreml nedokáže vzpamatovat.
Ještě hůře je na tom plyn. Rusko prakticky ztratilo své nejbohatší evropské zákazníky a od ledna 2025 definitivně osiřely i potrubní trasy přes Ukrajinu. Sázka na Čínu se zatím krutě nevyplácí – Peking sice odebírá více, ale zdaleka ne za ceny, které by zalepily obří díru v rozpočtu. Příjmy z plynu klesly o třetinu a jejich podíl na celkovém rozpočtu se smrskl na pouhou pětinu.
Zoufalé tahy: Daně nahoru a zlato na prodej
Když dojdou peníze z ropy, musí nastoupit bič na obyčejné lidi. Moskva drasticky zvyšuje daně, včetně DPH, a zavádí nové poplatky na elektroniku. Fond národního bohatství, který měl být pojistkou pro zlé časy, je už z poloviny vyčerpaný. Situace je natolik vážná, že Kreml začal sahat na nedotknutelné.
„Ruská národní banka také poprvé na konci listopadu začala prodávat své zásoby zlata,“ uvádí agentura Interfax. Oficiálně jde o reakci na vysokou cenu drahého kovu, neoficiálně však jde o zoufalou snahu stabilizovat rubl a zpomalit cválající inflaci, kterou neustále přiživují rekordní výdaje na zbrojení.
Čína ukázala Rusku záda i v elektřině
Poslední facku dostala Moskva z východu. Čína, která se tváří jako spojenec „na věčné časy“, bez milosti zastavila nákup ruské elektřiny. Důvod? Je prostě příliš drahá. Kvůli slabé infrastruktuře na Sibiři a drahému rublu ruská elektřina cenově prohrála s tou čínskou.
„Čína už nekupuje ani minimální objem stanovený smlouvou a je nepravděpodobné, že by se dovoz ruské elektřiny letos obnovil,“ potvrzují zprávy z trhu. Pro Rusko to znamená ztrátu dalších miliard v době, kdy počítá každý rubl, aby udrželo svou ekonomiku v chodu. Putinův režim se tak ocitá v kleštích, ze kterých není snadného úniku.