Česko opět sevře zimní hrozba: ČHMÚ vydal naléhavou výstrahu
8. 2. 2026 – 11:43 | Magazín | BS
Část země bude ohrožovat nebezpečná kombinace zimního počasí.
Sněhová pokrývka už sice na většině území postupně odtává, zima ale ještě neřekla poslední slovo, jak varují odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.
Očekává se totiž mírný mráz, který by po nedávných srážkách mohl vytvořit nebezpečnou skluzavku.
„Během dnešního večera (8. 2.) a noci na pondělí (9. 2.) budou teploty klesat slabě pod nulu a na površích mokrých po předchozích srážkách se bude zejména na severu Moravy a ve Slezsku lokálně vytvářet náledí, případně zmrazky,“ uvádějí experti.
„Na ostatním území je potřeba počítat s namrzáním komunikací spíše ve vyšších a horských polohách, v nižších polohách se náledí vytvoří jen výjimečně,“ dodávají.
Podle týdenního výhledu ČHMÚ by mělo mrznout právě dnes a zítra, pak bude následovat teplejší polovina týdne. Mezi pátkem a sobotou se ale citelně ochladí a vrátí se mrazy.
Předpověď koresponduje také s odhadem předpovědní služby AccuWeather, která očekává spíše chladnější druhou polovinu února.