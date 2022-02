Aktualizováno: Česká pomoc Ukrajině. Ministerstvo se chystá poslat vojenský zdravotní materiál

Česko vyslalo druhý vlak s pomocí pro ukrajinské bojovníky, oznámila dnes ráno na twitteru česká armáda bez dalších podrobností.

(AKTUALIZOVÁNO, 14:49) Ministerstvo obrany chystá na pomoc Ukrajině vojenský zdravotní materiál. Poslán by měl být na Ukrajinu tento týden, řekla dnes ministryně obrany Jana Černochová Českému rozhlasu. Dar v podobě munice či zbraní podle ní nabízí i čeští zbrojaři, formálně by musel jít přes ministerstvo obrany.

Česko na Ukrajinu poslalo dva vlaky s vojenskou pomocí, druhý vlak podle informací ČTK na místo předání dorazil po poledni. Jeho příjezd na twitteru potvrdila Černochová, Ukrajině byl již podle ní předán všechen materiál za více než 600 milionů korun. „Díky všem, kdo několik dnů a nocí nespali a makali, aby Ukrajina dostala naši pomoc co nejdřív. Banditům se nesmí ustupovat,“ napsala.

Česká republika na Ukrajinu poslala dělostřeleckou munici za asi 37 milionů korun, dále desítky tisíc ručních zbraní a miliony kusů munice pro ně za 188 milionů korun a blíže nespecifikovaný vojenský materiál za 400 milionů korun.

Podle Černochové ministerstvo obrany chystá nyní vojenský zdravotní materiál, na Ukrajinu by se měl dostat v tomto týdnu. „Zároveň komunikuji se zástupci krajů, kteří hledají cesty, jak dostat nějaký humanitární materiál na Ukrajinu,“ řekla. Dodala, že Česko je i nadále v kontaktu s Ukrajinou, zda může přispět dalším způsobem „po vojenské linii“. Návrhy daru munice nebo zbraní na Ukrajinu předložili i čeští zbrojaři, řekla. Protože by šlo o vojenský materiál, musel by dar být přes ministerstvo obrany.

Obrana zároveň aktivovala své ubytovací kapacity pro ukrajinské uprchlíky. Ukrajinští muži podle ní nechtějí svou zemi opouštět, ale chtějí za ni bojovat. „My se tady velmi rádi postaráme o jejich rodiny,“ řekla. Ministerstvo obrany má připravenu ubytovací kapacitu v řádu stovek lůžek, řekl ČTK Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva.

(9:32, původní zpráva) Na záběrech, které armáda zveřejnila, je vidět noční odjezd vlaku s celkem 13 vagony, převážně krytými nákladními vozy. První vlak, ve kterém Česko poslalo na Ukrajinu lehké zbraně, vyjel v noci na neděli a ještě týž den dorazil na místo určení.

Kvůli zvyšujícímu se napětí ve vztazích mezi Ukrajinou a Ruskem už na konci ledna rozhodla vláda premiéra Petra Fialy, že Česko daruje Ukrajině dělostřeleckou munici. Jde o 4000 dělostřeleckých granátů ráže 152 milimetrů.

Ministryně obrany Jana Černochová v sobotu řekla, že Česko daruje Ukrajině také 30 000 pistolí, 7000 útočných pušek, 3000 kulometů, několik desítek pušek pro odstřelovače a asi milion nábojů v celkové hodnotě asi 188 milionů korun.

V neděli armáda na twitteru informovala, že první vlak se zbraněmi z Česka se už vykládá na místě určení.

Další dodávku vojenského materiálu za 400 milionů korun schválila vláda na mimořádném jednání v neděli. Složení dodávky ministři nechtěli upřesnit, uvedli pouze, že nejde o lehké zbraně.

„Je to jiný typ zbraní, než jaký jsme schvalovali minule, nejedná se o lehké zbraně, ale věci, které může ukrajinský národ použít ke své obraně,“ řekl v neděli premiér Fiala. Z bezpečnostních důvodů ale nechtěl být konkrétnější.

Český zbrojařský průmysl je připraven maximálně navýšit a využít své kapacity, aby pomohl dosáhnout české armádě co nejvyšší bojové připravenosti, řekl po nedělním jednání s ministryní Černochovou předseda Sekce obranného průmyslu Hospodářské komory ČR a předseda dozorčí rady České zbrojovky Lubomír Kovařík. České firmy podle něj již materiál na Ukrajinu dodávají.