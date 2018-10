Češi zaúpí, až Trump klekne na německá auta

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Americký prezident se nevzdal myšlenky zavést vysoká cla na evropská auta. Německo by tím mohl dostat do problémů a Česko jakbysmet.

Donald Trump uzavřel s Evropskou unií obchodní příměří. Pořád ale drží vinčestrovku nabitou cly a je připraven z ní vystřelit.

Na koho? Na německé automobilky.

Takový výstřel by zle poškodil německou ekonomiku. A také českou, která je s ní provázána.

Juncker je kobra

Poté, co se Trump koncem července v Bílém domě setkal se šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem, vše vypadalo idylicky. Jako kdyby od úvodních výstřelů obchodní války zamířily Amerika a Evropa k idylickému byznysu bez cel a dalších překážek

Lucemburčan Juncker patrně Newyorčana Trumpa uštknul při polibku kamsi pod jeho ucho (viz foto v tweetu). Zatímco blonďatý POTUS donedávna označoval Evropskou unii jako "foe" (někdo mezi protivníkem a nepřítelem), po dostaveníčku s Junckerem tweetoval, že Evropa a Spojené státy "se vzájemně milují" ("love each other").

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. července 2018

Trump a Juncker se dohodli, že Amerika a Evropská unie budou jednat o nulových clech a nulových subvencích na průmyslové zboží, a vyjádřili ochotu odbourávat obchodní bariéry také v dalších odvětvích. Ujistili o tom ve společném prohlášení (tady).

Jenže v jejich prohlášení zeje pořádná díra. Dokument formuluje záměr odstranit cla pouze u "non-auto industrial goods", tedy u "průmyslového zboží mimo aut".

Co víc, cla na ocel a hliník z Evropy Trump ponechal, byť v prohlášení schůzky se píše, že se o nich bude jednat, stejně jako o odvetných clech Evropské unie na arašídy, bourbon, džíny, harleye a další zboží.

Během příměří se vyjednává. Otevřeny přitom zůstávají obě možnosti – uzavřít mírovou (obchodní) dohodu, anebo pokračovat v (obchodní) válce.

Křehké příměří

Příměří je křehké a mír s Trumpovou Amerikou je víc než nejistý.

Když evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová nabídla Trumpovi zrušit vzájemně cla na dovoz automobilů, americký prezident to zavrhl. "Mezi jejich spotřební zvyklosti patří kupovat jejich auta, ne naše auta,“ postěžoval si.

Spojené státy nyní uplatňují dovozní clo 25 procent na lehké nákladní vozy a pickupy a 2,5 procenta na menší auta. Evropská unie dovoz aut z USA zatěžuje jednotným desetiprocentním clem.

Trump si zjevně chce nechat rozvázané ruce pro případ, že se rozhodne uvalit na evropská auta vysoká cla.

Pryč s mercedesy!

Americkému prezidentovi leží v žaludku německé automobilky, které ovládly americký trh prémiových značek. Podílejí se na něm téměř devadesáti procenty.

"Když jdete po Páté avenue (na newyorském Manhattanu), každý má před domem zaparkovaný mercedes," postěžoval si Donald v rozhovoru pro televizi Fox News krátce před svou inaugurací v lednu 2017. "Kolik chevroletů člověk vidí v Německu? Moc ne, možná vůbec žádné," pohoršoval se.

Vztek na káry s třícípou hvězdou na kapotě Trumpa nepřešel. Francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi se letos v dubnu svěřil, že německé automobilky "bude pronásledovat, dokud na Páté bude jediný mercedes". A když si Donald něco vezme do hlavy...

Zmíněný výrok je každopádně jedním z důkazů Donaldova pokrytectví. Vždyť ještě před pár lety se realitní magnát proháněl po New Yorku v pancéřované limuzíně Mercedes S600.

Letos v červnu nicméně nařídil vládě, aby vyšetřila, zda dovoz osobních aut neohrožuje americkou bezpečnost. Stejný pokyn přitom předcházel americkým clům na ocel a hliník. Jistě, je absurdní, aby dovoz automobilů ze spojeneckých států ohrožoval americkou bezpečnost, ale… Ve Washingtonu se ale v posledních dvou letech dějí věci, ze kterých zůstává rozum stát

Pokud kabinet dospěje k závěru, že dovážená auta bezpečnost Ameriky podlamují, bude na pokyn prezidenta moci uvalit na jejich dovoz clo. Bez toho, aby jeho verdikt musel schválit Kongres.

Nebezpečná cla

Pětadvacetiprocentní clo by zasáhlo zejména německé automobilky. Německo je největším evropským vývozcem aut do Spojených států. Agentura Reuters připomíná, že cla by ohrozila zejména byznys automobilek Audi a Porsche (obě patří koncernu Volkswagen).

Ztráty Mercedesu a BMW by byly menší. Na rozdíl od Volkswagenu mají tyto firmy v Americe montážní linky, jejichž kapacitu mohou rozšířit.

Prestižní ekonomické instituty v Německu zpracovaly zprávu (zde), ve které upozorňují, že vysoká cla na automobily jsou největší hrozbou německému hospodářství. Studie dospěla k závěru, že důsledkem by byl pokles počtu pracovních míst, a varovala, že ekonomika by se mohla dostat do recese, tedy do situace, kdy setrvale klesá hrubý domácí produkt (HDP).

Trumpova cla by však pocítili také Češi. Auta vyrobená v Česku se do USA téměř nevyvážejí, avšak české podniky jsou významným dodavatelem součástek pro německé automobilky.

Co je ale podstatné: Pokud by se naplnil černý scénář popsaný ve zmíněné studii, doplatili by Češi především na pokles německé ekonomiky. V jeho důsledku by se snížila německá poptávka po české produkci.

Německý trh je pro nás nejvýznamnější zahraničním odbytištěm, míří tam třetina českého vývozu. Je tedy jasné, že Česko nemůže prosperovat, aniž by prosperovalo Německo.

Na výkonu německé ekonomiky záleží. Víc, než si myslíme.