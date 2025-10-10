Češi remizovali s Chorvaty a ztratili reálnou naději na přímý postup na MS
10. 10. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští fotbaloví reprezentanti v pátém utkání kvalifikace mistrovství světa remizovali v pražském Edenu s Chorvatskem bez branek a prakticky přišli o reálnou naději na první místo ve skupině, které znamená jako jediné přímý postup.
Balkánský medailista z posledních dvou šampionátů zůstal díky výrazně lepšímu skóre v čele tabulky a má zápas k dobru.
Svěřenci trenéra Ivana Haška nedokázali soupeři oplatit porážku 1:5 z červnového duelu v Osijeku a ani v šestém vzájemném utkání nezvítězili. Čeští reprezentanti zakončí říjnový sraz v neděli zápasem na Faerských ostrovech, které překvapivě rozdrtily Černou Horu 4:0.
Přímo na šampionát projdou jen vítězové kvalifikačních skupin, celky na druhých místech absolvují play off. Český tým má díky loňskému triumfu ve skupině B1 Ligy národů téměř jistou účast minimálně v baráži. K přímému postupu by národní celek vedle výher ve zbylých dvou duelech kvalifikace na Faerských ostrovech a s Gibraltarem potřeboval vzhledem k výrazně horšímu skóre pravděpodobně hned dvě zaváhání Chorvatů.
Trenér Hašek překvapil a do základní sestavy nasadil stopera Vitíka, který předtím v probíhající kvalifikaci neodehrál ani minutu. V útoku při absenci zraněného střelce Schicka dostal přednost Chorý, na křídle pak Kušej před Černým. V zahajovací jedenáctce Chorvatů nechyběla hlavní hvězda, čtyřicetiletý kapitán Modrič.
Český celek od úvodu držel se stříbrnými medailisty z mistrovství světa v roce 2018 a obhájci bronzu z posledního šampionátu krok. Haškovi svěřenci favorita důsledně dostupovali, chvílemi vysoko presovali a v první půli měli více šancí. Ve 24. minutě vypálil z přímého kopu z velké dálky Provod a gólman Livakovič jeho přízemní pokus k tyči s obtížemi vyrazil.
Chvíli nato měl ještě větší možnost Šulc, v ideální pozici ve vápně ale trefil jen střed branky. Poté se domácí marně dožadovali penalty za ruku, francouzský hlavní sudí správně postřehl, že hostujícího obránce nejprve trefil míč do nohy.
Chorvaté, které dorazilo podpořit několik tisícovek hlučných fanoušků, zahrozili až po půlhodině. Dvakrát se dostal k zakončení nejlepší střelec aktuálního výběru Perišič, v obou případech ale vypálil nad.
Po změně stran hlavičkoval vedle Chorý, v 56. minutě z voleje po rohu minul Šulc. Chorvaté pak přidali. Znovu zahrozil Perišič, v 77. minutě si naběhl na centr do vápna, hlavičkoval však jen do středu branky a spoluhráče z PSV Eindhoven Kováře nepřekonal. Český gólman se o chvíli později blýskl ještě více, když vyrazil Sučičovu střelu.
Domácím v závěru viditelně docházely síly. V 84. minutě se dostal před vápnem ke střele Modrič, pokus držitele Zlatého míče za rok 2018 ale zblokoval Krejčí. Poté měl velkou šanci střídající Ivanovič, zblízka ale po vráceném balonu na dlouhou nohu minul.
Haškovi svěřenci v závěru s vypětím udrželi remízu, na vítězný gól už neměli. Doma sice počtrnácté za sebou neprohráli, bod jim ale zřejmě definitivně přivřel dveře k přímému postupu. Česko se v samostatné historii představilo na mistrovství světa jen v roce 2006.