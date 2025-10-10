Vadilo mu choreo a dostal naloženo! Slavný šéfkuchař se drsně porval na fotbale
10. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Z derby odcházel předčasně a v poměrně potlučeném stavu.
Oblíbený šéfkuchař Jiří Babica má, dle vlastních slov, celý život blízko sportu: „Jsem celoživotní fanoušek. Za Spartu jsem hrál už v šesti letech. Strčili mě pak do brány, protože nepřišel gólman. Potom jsem se vyvíjel basketbalově, ale fotbal mě táhne celý život,“ hlásil před časem pro Expres.
„Chodím pořád, jsem majitel permanentky. I když jsem žil 15 let v Kolíně nad Rýnem, i tak jsem jezdil na všechny zápasy Sparty. Zažil jsem spoustu krásných zápasů. Dříve jsem chodil do kotle, teď už mám radši hlavní tribunu,“ vyprávěl.
A nemluví do větru: Na fotbal opravdu chodí rád, jenže nedávné derby pražských S v klidu nedokoukal. Místo sportovního zážitku totiž přišla bitka.
Alespoň částečně ji podle všeho vyprovokoval sám Babica. Neviděl totiž přes choreo a snažil se ho strhnout.
„Stál pod námi v sektoru pod balkonem, kde byla plachta. On přes ni neviděl, takže ji přišel strhnout,“ cituje Blesk svědky události.
„Jdi s tím do hajzlu, vole! Deset minut nic nevidím!“ hulákal Babica na fanouška u chorea a rval plachtu pryč. Fanoušek se ho nejdřív pokusil odehnat slovně, když ale kuchař dál tahal plachtu a řval u toho, popadl ho pod krkem a vymetl s ním schody.
„A začala mela. Jeden z kotle ho strhl na zem a vymetl tam s ním,“ hlásili svědci.
Což ale prý nestačilo, Babica dostal naloženo ještě podruhé!
„Pak shora přišel další rozčilený člověk a naložil mu podruhé. Dal mu pěknou ránu! Babica potom prostě odešel,“ zněl popis svědků.
S pravděpodobností hraničící s jistotou tedy můžeme prohlásit, že si Babica fotbal zrovna dvakrát neužil.
Sám šéfkuchař situaci později komentoval pro Blesk: „Byl tam nějaký banner a ještě v desáté minutě zápasu to tam bylo, a nějakých pět set lidí nevidělo. Tak jsem se šel zeptat, komu to patří, nikdo nevěděl, tak jsme to sundali. Bylo to asi dvacet metrů velké,“ řekl.
„Najednou na mě naběhli nějací dva kluci, ať to tam nechám, že to tam má být celý zápas. Tak říkám, že pět set lidí nic nevidí. Přišlo na řadu takové kočkování, pošťuchování, ale žádná rána, nic. Žádná pěst nebyla,“ dodal.