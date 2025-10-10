Proč Jiří Adamec skončil v ústavu? Manželka sdílela jasný vzkaz
10. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Manželka slavného režiséra se inspiruje u zahraniční hvězdy.
Ať si někteří známí a kolegové říkají, co chtějí, Jana Adamcová, manželka slavného režiséra Jiřího Adamce, si pevně stojí za svým: Manžel, který trpí neurodegenerativní poruchou, je na tom špatně, potřebuje péči a je nutné ho zbavit svéprávnosti, aby nikdo nemohl zneužít jeho indispozice.
Nejdříve se proslýchalo, že Adamec trpí Alzheimerovou chorobou, ve skutečnosti má ale jít o frontotemporální demenci, tedy tu samou chorobu, která zlomila slavného Bruce Willise.
„V létě (loňského roku) jsem začala mít mnohem intenzivnější pocit, že nejde jen o pouhé zanedbatelné manželovo zapomínání. A utvrdilo mě to v tom, že musím svého muže donutit jít k lékaři. Objednali jsme se a po jisté době odešli s diagnózou frontotemporální demence prozatím v raném stadiu. Ano, je to stejná diagnóza, jakou trpí Bruce Willis. Jen záleží, která část mozku je postižena, od toho se pak odvíjí projevy nemoci. Zároveň jsme se dozvěděli, že tato nemoc má velmi často dost rychlý průběh a může se velmi rychle zhoršovat,“ psala Adamcová před časem.
Adamcová manžela nedávno převezla do luxusního sanatoria Šarlotka. Měsíc péče tam stojí minimálně sto tisíc – a spíš víc, vzhledem k tomu, že jídlo se platí zvlášť.
Kritikům pak věnovala obsáhlé prohlášení, v němž popsala veškeré detaily situace. A nyní přidala ještě pár úryvků z knihy Emmy Heming, tedy manželky Bruce Willise.
Události se totiž jeví jak přes kopírák: Heming také musela čelit veřejnému pranýřování, když manžela svěřila do péče odborníkům.
Podle Heming je naprosto přirozené, že blízcí dříve či později přestanou péči o člověka s postupující chorobou zvládat a není vůbec žádná ostuda nemocného svěřit profesionálům.
„Když už konečně pečující začne zvládat nové věci, progresí nemoci se potřeby nemocného začnou opět měnit. Velmi rychle přestává zvládat vše, co do té doby ještě dokázal. Zátěž na pečující se tak neustále jen a jen zvyšuje,“ píše Heming.
„Všichni ti, kteří tyto lidi soudí, by si měli uvědomit, že sami pečující trpí obrovským pocitem viny a opravdu není zapotřebí, aby jim to kdokoliv další neustále připomínal,“ dodává.