Češi, pozor! Větší hrozbou než čínský Huawei mohou být německá auta

Uzavírku Hradčanského náměstí, kde se v březnu 2016 mělo konat shromáždění u příležitosti návštěvy čínského prezidenta , bude znovu řešit Městský soud v Praze. Poté, co Ústavní soud v lednu vyhověl stížnosti čtyř lidí, kteří se chtěli protestu zúčastnit, ale na náměstí se přes policejní kordon nedostali, se spis vrátil k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten dnes posunul kauzu ještě o úroveň níž a částečně zrušil verdikt městského soudu.

13:25