Trump hlásá válku Německu. Odskáčou ji také Češi?

Padl první výstřel obchodní války mezi Trumpovou Amerikou a Evropskou unií.

Spojené státy začaly od pátku účtovat cla na ocel a hliník ze zemí Evropské unie. V prvním případě 25 procent, ve druhém 10.

Dá se to označit za první výstřel obchodní války mezi Amerikou a Evropskou unií. To hlavní teprve bude následovat. Evropská unie zavede odvetná cla na americké zboží. Nato Američané mohou vyhlásit sadu cel na další evropskou produkci a Evropa se revanšuje novými odvetnými cly… Kdoví, kde to může skončit.

"Němci jsou špatní"

Bude to vlastně zástupná válka Ameriky s Německem.

Stojí za ní Donald Trump. Americký prezident Evropskou unii "nemusí". Pohlíží na ni jako na konkurenci. Kdysi ji nazval "syndikátem, jehož cílem je porazit Ameriku v obchodu".

Německo, odkud pocházejí jeho předci, však přímo nesnáší. Je pro něj tím, čím je pro býka muleta v rukou torera. Možná i proto, že z Německa vykázali jeho dědečka.

O tom však Donald nemluví. Zato připomíná obrovský americký deficit v obchodu s Němci. Kolísá kolem 65 miliard dolarů, to je 1450 miliard korun. (Trump dokonce nedávno tvrdil, že dosahuje 800 miliard. To je pochopitelně nesmysl, americký prezident často plete čísla, anebo si je upravuje, aby se mu hodila do krámu.)

"Němci jsou špatní, velmi špatní," prohlásil každopádně během návštěvy bruselské centrály Evropské unie. "Podívejte se na ty miliony automobilů, které prodávají ve Spojených státech. Jsou to miliony! A my to zastavíme," citoval Trumpova slova ze schůzky s představiteli unie německý magazín Der Spiegel.

Ve svém vydání z 12. května umístil tento týdeník na titulní stánku výmluvný obrázek ruky se vztyčeným prostředníkem, na kterém je zobrazen Trump. Správně předpověděl, že cla na ocel a hliník pro evropské státy prezident nakonec zavede.

Trumpova vláda je vyhlásila v globálním měřítku už 23. března. Evropská unie, stejně jako Kanada a Mexiko, však dostaly dočasné výjimky. Trump po nich chtěl, aby vývoz do USA dobrovolně omezily. Státy na to nepřistoupily.

Není divu. Vlády přece nebudou soukromým ocelárnám a hliníkárnám nařizovat, aby omezily vývoz do Ameriky, anebo rovnou výrobu.