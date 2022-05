Černé uhlí jako nepostradatelný zdroj energie

Vzdát se uhlí není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Díky černému uhlí vznikl v Evropě těžký průmysl, který utvářel nejen krajinu, ale i lidi a sociální vazby. Proto je nelehké od tohoto energetického zdroje upustit. Pronikněte do informací ohledně této výjimečné komodity, která je stále oblíbeným topivem nejen v českých domácnostech.

Malinko z historie uhlí

Už ani naše babičky nepamatují dobu, kdy většina společností na světě získávala energii především ze dřeva. V průběhu 18. a 19. století měly některé státy příležitost těžit uhlí a staly se tak vysoce industrializované. Tyto státy vládly světu díky koloniím a investicím. Rozvíjel se železniční a strojírenský sektor. Černé uhlí se stalo zdrojem pro výrobu energie na zpracování železa a oceli. Bylo na vrcholu své slávy.

Jelikož se černé uhlí dostalo do všech odvětví průmyslu, začaly se také vyrábět předměty každodenní potřeby, např. hrnce. Bylo to způsobeno i nízkou cenou železa. Uhlí je také významným článkem, který souvisí s počátkem sjednocování Evropy. Druhá polovina 20.století byla naopak ve znamení ztráty hospodářského i průmyslového významu uhlí ve prospěch ropy. To vyvolalo sociální krizi, která vygradovala ve Velké Británii při neúspěšné stávce více než 100 000 horníků.

Uhlí a současnost

Od té doby se situace na trhu mění neuvěřitelnou rychlostí. Co bylo dnes, zítra platit nemusí. Kvůli rostoucí ceně ropy a plynu od roku 2004 se význam černého uhlí opět zvýšil. Nejen to, ale i aktuální dění na Ukrajině a celkově ve světě, vrací starého hráče na scénu. To je však v rozporu s plánem pro úplné odstavení uhlí z důvodu globálního oteplování a v rámci boje s klimatickými změnami. Odklon od takto důležitého paliva by znamenal sociální a ekonomické výzvy pro uhelné regiony, které budou čelit nejednomu problému.

Oblíbenost uhlí u nás

I když poptávka po uhlí prudce stoupá, vláda stanovila v programovém prohlášení konec těžby uhlí na rok 2033 a tohoto termínu by se chtěla držet. I přesto řeší s těžaři možnost prodloužení těžby z důvodu zajištění energetické bezpečnosti státu. Stěžejní bude povolení pro těžební činnost a také rentabilita. Pak by se český spotřebitel nemusel bát výpadků a trh s uhlím by se mohl začít ustálovat.

Výhody vytápění uhlím

historické zkušenosti s topným zařízením

nízká cena uhlí

výborná výhřevnost uhlí

nové kotle na uhlí jsou ekologické a splňují přísné emisní normy

Nevýhody vytápění uhlím

obavy o budoucí dostupnost uhlí a růst ceny

prašnost - lze vyřešit pořízením pytlovaného uhlí

častější vynášení popela

Cena pytlovaného uhlí se odvíjí podle situace na trhu a je velmi oblíbené u spotřebitelů, především kvůli snadné manipulaci, skladnosti a čistotě při přikládání.„Vřele ho doporučujeme všem majitelům kotlů na uhlí”, dodává odborník na tuhá paliva e-shopu Optimtop.cz.