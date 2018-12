Generál Červíček: Zlaté knoflíky policejního exprezidenta Tuhého, proč se Šlachta nemá vracet a Babiš být premiérem

Nový policejní prezident Jan Švejdar by se měl věnovat skutečné policejní práci místo "zlatých knoflíků", ve kterých si liboval jeho předchůdce Tomáš Tuhý. A orientovat se na nové lidi, kteří mají odbornost a zkušenosti, říká k možnému návratu Roberta Šlachty do vysokých pozic bývalý policejní prezident Martin Červíček. Od podzimu je náchodským senátorem za ODS a tvrdí: "Trestně stíhaný politik nemůže být ve vládě. Je to naprosto principiální věc."

Policie má nového šéfa – vy se s Janem Švejdarem znáte léta dobře. Je to změna k lepšímu? Nechvalme ani nehaňme dne před večerem. Jsem přesvědčen, že bude policii řídit jinak než jeho předchůdce. Bude pravděpodobně preferovat skutečnou policejní práci, klást důraz na výsledky, funkčnost základních útvarů policie a na jejich vybavení pro práci místo slavnostních akcí, zlatých knoflíků a rozruchu kolem vysílání policejních jednotek do zahraničí. Chci věřit i tomu, že bude čelit tlaku politiků a jejich představám o tom, jak má fungovat policie. A taky doufám, že bude mít ochotu napravit důsledky nepovedené reorganizace celorepublikových útvarů. O zálibě Tomáše Tuhého v nablýskaných uniformách a řekněme vnějškových efektech bychom mohli mluvit hodiny. Říkáte ale, že bude Švejdar preferovat skutečnou policejní práci. Byl Tuhý slabý policejní prezident? Dokázal třeba ochránit sbor před politickými tlaky? Osobně jsem si myslel, že bude víc policistou než jenom policejním prezidentem. U policie nejsem od dubna 2016, čili nechci vynášet zásadní soudy. Ale na druhé straně bych na základě svých zkušeností předpokládal, že po době s omezenými finančními možnostmi bude policejní sbor se zlepšující se ekonomickou situací stabilizovanější. Nejen v zásadním nárůstu počtu policistů nebo v dostatečné vybavenosti především na základních útvarech policie, ale že nebude odcházet tolik zkušených lidí a výrazně se taky změní administrativní zátěž. A politické tlaky? Nemyslím si, že se podařilo policii dostatečně uchránit. Vždyť si vzpomeňte na reorganizaci policie a politickou krizi, kritiku Andreje Babiše, že je v Česku možné objednat trestní stíhání nebo dění při návštěvě čínského prezidenta. Nešťastné návraty Co můžeme od Jana Švejdara čekat? A koho očekáváte, že si vezme do nejbližšího týmu? Bude muset najít silnou osobnost pro vedení Služby kriminální policie a vyšetřování na policejním prezidiu. A předpokládám, že bude muset udělat změny na ekonomickém úseku. Obě tyto oblasti zůstaly za očekáváními. Policie musí být připravená, musí úspěšně investovat do potřebného vybavení a uchovat důvěru v efektivní působení útvarů podílejících se na vyšetřování. Nebo těch, které byly dotčeny nepovedenou reorganizací. Má to jednu věc společnou – musí najít nové klíčové lidi. Vzhledem k existenci celé řady citlivých kauz vyšetřovaných společně se státním zastupitelstvím, kde policie nesmí ztratit důvěryhodnost v žádném kroku, budou mít tyto změny ještě větší důležitost. Byl byste pro, aby se na důležité posty dostali lidé typu Roberta Šlachty? Orientoval bych se na nové lidi, na ty, kteří mají dostatek odbornosti a zkušeností. Nemyslím si, že jakékoliv návraty do takto exponovaných a citlivých pozic jsou šťastné. Zaznívají i hlasy, že si Česko 29 let po Listopadu zaslouží, aby policejní prezident nebyl bývalý esenbák. Říkám to při vědomí, že vy jste byl nejspíš jediný "porevoluční" prezident. Proč se nepodařilo vybudovat novou policejní elitu nezatíženou totalitní dobou? Myslím si, že u policie je dostatek zkušených lidí mojí generace, kteří jsou na různých stupních řízení, ale musí dostat příležitost. Prozatím mám pocit, že existuje ještě mnoho zaručených přímluv a doporučení, které vedou v hledání šéfů z generace, jež začínala u policie před společenskými změnami před 30 lety. Jsem ale přesvědčen, že další policejní prezident už bude mít za sebou zkušenosti jenom s fungováním policejního sboru po změnách v 90. letech. K tomu ale musíme dozrát. Když jsme zmínili Roberta Šlachtu – byly podle vás všechny ty velké kauzy, které bývalý ÚOOZ rozjel, proměněny v odpovídající výsledky? Bohužel očekávání a ujišťování byla daleko větší, než se to prozatím jeví podle výsledků. Doba trvání celého řízení rovněž nepřispívá k velké důvěryhodnosti. Nicméně budeme si muset počkat na pravomocné rozhodnutí soudu v jednotlivých případech a vše vyhodnotit. Potom bude možné, a patrně i nutné se bavit o odpovědnosti a kompetenci nejen policie, ale i státního zastupitelství. Mluvil jste o nepovedené policejní reorganizaci. Potvrdily se po dvou letech obavy, které provázely tehdejší politickou krizi? Rozhodně to nepřispělo k lepší spolupráci mezi policií a státním zastupitelstvím. Vůbec nejsem navíc přesvědčen, že je uvnitř policie větší klid. Postupně odešli zkušení policisté. Dál si nejsem vůbec jistý, že se podařilo kvůli odlišnosti práce propojit bývalou protikorupční a protimafiánskou policii – a to zejména na expoziturách v jednotlivých krajích. A určitě ani plošné přidávání financí do této oblasti úplně nenaplnilo očekávání, ale spíše vyvolalo zvláštní pocity ve zbytku policie. A můžu se ptát dál. Zlepšila se snad práce s informacemi a jejich sdílení, analytika nebo další spolupráce s kriminálkami v krajích? Obávám se, že zásadně ne. A vzhledem k tomu, že avizovaná reorganizace a její plánované etapy nepokračují, se práce těchto specializovaných složek policie kvalitativně neposunula. Babiš? Obří problém Jaký má na policejní sbor dopad kauza Čapí hnízdo a dění kolem předsedy vlády Babiše? Opakovaně tvrdím, že trestně stíhaný politik nemůže být ve vládě. Je to naprosto principiální věc. Pokud bych i zapomněl na principy, tak je úplně špatně, když je trestně stíhanou osobou přímo premiér nebo například ministr vnitra či spravedlnosti. Za takových okolností je přímý i nepřímý vliv na bezpečnostní a zpravodajské prostředí vyplývající z takové funkce obří problém. Jakákoli drobnost potom vyvolává ohromnou nedůvěru, ať už jde o postup policie po oznámení nedobrovolného pobytu premiérova syna na Krymu nebo personální změny ve vedoucích pozicích v ozbrojených sborech. Může být vůbec kauza řádně vyšetřena? Samozřejmě, že může. Ale všechno, co se teď kolem Čapího hnízda děje, k důvěryhodnosti prostě nepřispívá. Nepochybně by všem prospělo, kdyby bylo vyšetřování aspoň v dohledné době ukončeno. Další věc je, že ať už to dopadne jakkoli, kauza Čapí hnízdo bude navždy zatížena pachutí tlaků, které kolem ní byly. Souhlasíte? Jasně. Naprosto souhlasím. Víc k tomu nepovíte? No je to přesně tak. Ale tím jsme na počátku, proto tvrdím, že trestně stíhaný člověk nemá být premiérem. Ta pachuť pochybností už tam vždycky zůstane. Robert Malecký pro Ústav nezávislé žurnalistiky

