Šokující otřesy v České televizi! Václav Moravec odchází: "Už nemůžu zaručit nezávislost"
10. 3. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Legendární moderátor a žurnalista vyrazil dech rozhodnutím, o kterém nikdo předem neměl sebemenší ponětí. Co to říká o stavu v České televizi?
Budova České televize a rovnou i celé Kavčí hory se otřásají v metaforických základech. Televize totiž nečekaně přichází o tvář, která s ní byla neodmyslitelně spjata celých předlouhých 21 let.
Veleslavný moderátor Václav Moravec totiž po konci svého nedělního pořadu uvedl, že se rozhodl odejít. Dle svých slov už totiž nemůže nadále garantovat nezávislost redakční práce.
„Náš čas se naplnil, stejně tak se naplnil můj čas v České televizi po více než jednadvaceti letech. Děje z poslední doby mne utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu České televize,“ prohlásil Moravec natvrdo.
„Důvěru statisíců vás, televizních divaček a diváků, kteří jednadvacet let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskusi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, chcete-li ke slepé vyváženosti, která dle mého názoru ničí veřejnou službu,“ pokračoval.
Důvody přesně nevysvětlil, konec nicméně oznámil poté, co v jeho pořadu vystoupil Tomio Okamura, kterého Moravec osm let odmítal pozvat. Také je potřeba dodat, že se nová vláda chystá měnit způsob financování ČT, což u kritiků vzbuzuje obavy o její nezávislost.
Tak či tak, co bude dělat dál, Moravec zatím neoznámil. Co bude dál s Otázkami, hodlá televize vyřešit během několika následujících dní.
„O rozhodnutí Václava Moravce, které respektujeme, nebylo vedení ČT ani vedení zpravodajství předem informováno. Situace kolem nedělního diskusního pořadu se bude v dalších dnech řešit,“ reagoval mluvčí ČT Michal Pleskot.
„Zásadně ale odmítáme tvrzení Václava Moravce, že v ČT není garantována nezávislost redakční práce. Na Václava Moravce v pozici moderátora hlavní politické diskuse ČT se vztahuje zcela standardní ediční přístup, stejně jako na všechny ostatní moderátorky či moderátory dalších pořadů ČT,“ tvrdí.