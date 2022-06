Britský premiér Boris Johnson dnes bude čelit hlasování o nedůvěře

Předseda konzervativní parlamentní skupiny Výbor 1922 Graham Brady uvedl, že obdržel dostatek podpisů pro vyvolání hlasování. Výsledek se čeká kolem 21:00 SELČ.

Aby mohli britští konzervativní poslanci hlasovat o nedůvěře vůči svému premiérovi, musí tento záměr šéfovi parlamentní skupiny oznámit nejméně 15 procent z nich, což nyní znamená alespoň 54 členů sněmovny.

Poslanec za konzervativní stranu Jesse Norman řekl BBC, že tento dopis poslal, jelikož Johnson v úřadu premiéra „uplatňuje kulturu ledabylého porušování zákona“.

I have supported Boris Johnson for 15 years, for the London Mayoralty and for PM. Very sadly, I have written to him to say I can no longer do so, for the reasons set out below. pic.twitter.com/0Mjs4hjeSF