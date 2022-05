Za večírky v Downing Street během lockdownu může vedení britské vlády, uvádí zpráva

Britský premiér Boris Johnson se za večírky znovu omluvil a uvedl, že za ně přijímá plnou zodpovědnost, rezignovat ale nehodlá.

Vinu za „kulturu“ porušování pravidel v úřadu premiéra musí podle Grayové nést ti nahoře. Někteří mladší úředníci se totiž domnívali, že jejich účast na některých z těchto akcí byla vzhledem k účasti výše postavených kolegů povolená.

„Mnozí budou zděšeni, že k takovému chování došlo v takovém rozsahu v samém srdci vlády. Veřejnost má právo očekávat na takových místech nejvyšší standardy chování a to, co se stalo, jim zjevně neodpovídalo,“ stojí v materiálu.

Ani mimořádný tlak, kterému úředníci a poradci čelili, neomlouvá jejich chování, uvedla ve zprávě Grayová. Podle úřednice se večírků účastnil velký počet lidí. Odsoudila skutečnost, že někteří zaměstnanci chtěli vhodnost pořádání večírků zpochybnit, ale nebylo jim to umožněno.

Grayová vyšetřovala celkem 16 setkání, jichž se Johnson a jeho zaměstnanci zúčastnili v letech 2020 a 2021, zatímco lidé v Británii měli zakázáno se stýkat na základě omezení zavedených Johnsonovou konzervativní vládou ve snaze zpomalit šíření nemoci covid-19.

Součástí zprávy, která má kolem 50 stran, jsou i fotografie z některých shromáždění. Část jich už v úterý publikovala stanice ITV. Ukazují premiéra, jak si připíjí a baví se se skupinou lidí. Na stolech lze vidět lahve od alkoholu a občerstvení.

Mezi nejhorší zjištění vyplývající ze zprávy Grayové patří nadměrné pití alkoholu, které vedlo k tomu, že některým zaměstnancům bylo špatně, večírek do 4:35 ráno v předvečer pohřbu prince Philipa, nebo nevhodné chování k uklízečkám a ochrance, napsal na twitteru novinář Steven Swinford z listu The Times.

