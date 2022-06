Slavnostní přehlídka zahájila čtyřdenní oslavy platinového jubilea vlády Alžběty II.

Vojenskou slavnost, anglicky pojmenovanou Trooping the Colour, už od roku 1748 pluky britské armády provádějí k příležitosti narozenin panovníků Spojeného království či k výročí jejich vlády.

Průvodu se zúčastnili příslušníci Irské gardy, prvního praporu britské armády a královské gardy za doprovodu jízdy a stovek armádních muzikantů. Asi 7000 lidí si na sledování průvodu přímo na místě koupilo vstupenky a dalších 7000 příslušníků armády a britských legií dostalo pozvání.

Dvouapůlhodinový průvod zakončil přelet 70 letadel královského letectva (RAF), zatímco Alžběta II. s některými členy své rodiny přehlídku sledovala z balkónu Buckinghamského paláce.

Na počest královnina výročí také večer nejen ve Spojeném království, ale napříč celým britským Společenstvím, vzplane přes 1500 signálních ohňů za sborového zpěvu nové Písně pro Společenství (Song for the Commonwealth).

Následovat budou v pátek, sobotu a neděli tisíce kulturních a náboženských akcí, například bohoslužba v katedrále svátého Pavla ke vzdání díků za Alžbětinu vládu, nebo vystoupení hvězdných hudebních interpretů a kapel jako Queen, Ed Sheeran nebo Alicia Keys.

ON THIS DAY: In 1953, the coronation of Queen Elizabeth II took place in London’s Westminster Abbey. https://t.co/L2Bh7rQlw2 pic.twitter.com/qsgF0K6It4