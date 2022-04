Až 80 procent Britů si po aféře Partygate myslí, že premiér Johnson je lhář

Vyplývá to z nového průzkumu veřejného mínění, který agentura YouGov provedla pro rozhlasovou stanici Times Radio.

Parlament má dnes rozhodnout, zda Johnson bude kvůli svým tvrzením o tom, že vláda žádná nařízení neporušila, čelit vyšetřování ve výboru za úmyslné klamání poslanců.

Johnson loni parlamentu výslovně řekl, že neví o tom, že by se členové vlády jakkoli provinili proti tehdy platným protipandemickým nařízením. Ukázalo se však, že uspořádali několik setkání, večírků a oslav a že se nejméně jedné z nich Johnson osobně zúčastnil.

Stalo se to v době, kdy bylo kvůli koronaviru zakázáno, aby se scházeli více než dva lidé. Poté premiér konání večírků přiznal, tvrdil ale, že si nebyl vědom porušení předpisů.

Průzkum, ve kterém tento týden odpovídalo přes 2000 respondentů, ukázal, že Johnsonovi věří jen zanedbatelná část občanů. Za lháře ho považuje dokonce i 61 procent lidí, kteří v roce 2019 volili konzervativce. Jen osm procent respondentů uvedlo, že Johnson podle nich nelhal.

EXCLUSIVE: @YouGov polled whether voters think Boris Johnson has or hasn’t lied about partygate.



78% of voters think he has lied



Including 61% of 2019 Tory voters, and 51% of those still saying they would vote Tory



More on @TimesRadio from 10am pic.twitter.com/RrDqlkSz3l