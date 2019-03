Britové se chystají hlasovat o brexitu bez dohody. 'Dům bláznů', píše tisk

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Po úterním odmítnutí brexitové dohody, kterou Dolní sněmovně znvou předložila premiérka Theresa Mayová, se ve středu poslanci připravují na hlasování o tom, zda vyloučit odchod Británie z EU bez dohody. Druhému odmítnutí dohody britskými poslanci se věnuje evropský tisk. Řada komentářů hovoří o hrozbě chaosu. Pro případ, že by k neřízenému brexitu skutečně došlo, zveřejnila britská vláda chystaná celní opatření.

Britská Dolní sněmovna ve středu ve 20:00 SEČ bude hlasovat o tom, zda vyloučit odchod z evropského bloku bez dohody a bez politické deklarace o budoucích vztazích. Návrhu textu předložený vládou odmítá podpořit odchod z EU 29. března bez dohody, zároveň ale uvádí, že odchod bez dohody zůstává výchozím variantou, pokud se nenajde alternativa. Kromě vládního textu by se mohlo hlasovat také až o šesti pozměňovacích návrzích, které předložili poslanci různých táborů. Jsou mezi nimi podněty požadující časově omezené odložení odchodu z EU či zcela vylučující neřízený brexit.

Britský expremiér David Cameron, který v roce 2016 vypsal referendum o odchodu Británie z EU, dnes varoval, že brexit bez dohody by byl pro zemi katastrofou. Vláda by podle něj měla usilovat o odklad termínu brexitu. Exministr zahraničí Boris Johnson je naopak přesvědčen, že "za pět minut dvanáct" se podaří dohodu s EU uzavřít a Británie opustí evropský blok v plánovaném termínu, tedy za 16 dní.

Podle hlavního brexitového vyjednavače EU Michela Barniera riziko, že Británie odejde z EU bez dohody, nebylo nikdy vyšší. Evropští politici by to podle něj neměli podceňovat, stejně jako důsledky tohoto scénáře.

Český premiér Andrej Babiš uvedl, že v sobotu premiérce Mayové řekl, že by stálo za to vypsat nové referendum o brexitu. Mayová to odmítla, podle Babiše to ale stále není vyloučené. Ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že odmítnutí dohody jen prodlužuje nejistotu a nejlepší by bylo, kdyby Británie v EU zůstala. Příští týden Petříček Británii navštíví.

Dolní sněmovna jako "Dům bláznů"

V případě brexitu bez dohody chce nechat britská vláda zboží mířící z Irska do Severního Irska dočasně bez kontrol, a předejít tak obávanému zavedení tvrdé hranice mezi oběma částmi ostrova, vyplývá z dnes zveřejněného plánu. Zároveň chce Londýn rozšířit seznam zboží dováženého ze zemí mimo EU, které nebude podléhat clům.

Titulním stránkám britských listů dnes dominuje opětovné odmítnutí brexitové dohody. List Daily Mail označil Dolní sněmovnu za "Dům bláznů" a The Guardian označil výsledek hlasování za "ponižující a zdrcující novou ránu a katastrofickou porážku" premiérky. "Mayová se po další masivní porážce vzdala a ponechala národ na měsíce v chaosu," napsal Daily Mirror.

Kontinentální tisk píše o britském flirtu s katastrofou, hrozícím chaosu, pokračující nejistotě a o únavě. Místo naopak podle něj není pro škodolibou radost na straně EU27, neboť chaotický brexit by měl nepříznivé důsledky i pro evropský hospodářský růst. Jako nejlepší možné východisko ze současné situace někteří komentátoři vidí další referendum, jiní považují za pravděpodobnější předčasné volby.