Británie potřetí odmítla brexitovou dohodu, hrozí neřízený odchod

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Britská Dolní sněmovna v den původně plánovaného odchodu země z Evropské unie i napotřetí odmítla brexitovou dohodu, na níž se s unií dohodla premiérka Theresa Mayová. Podle závěrů posledního summitu to znamená, že Londýn buď opustí unii 12. dubna, nebo do té doby musí požádat o delší odklad, což ale bude spojeno s britskou účastí v květnových volbách do Evropského parlamentu.

Předseda Evropské rady Donald Tusk ihned po dnešním hlasování svolal na 10. dubna mimořádný summit EU. Představitelé unijních zemí v prvních reakcích uvedli, že pravděpodobnost brexitu bez dohody výrazně vzrostla. "Obávám se, že jsme dosáhli hranic tohoto procesu v této sněmovně," prohlásila Mayová v reakci na odmítnutí dohody a upozornila, že Dolní sněmovna odmítla brexit bez dohody, zrušení brexitu, při středečním hlasování odmítla různé varianty odchodu z EU a nyní už napotřetí i brexitovou dohodu. Dodala, že vláda se bude dál snažit o spořádaný odchod z unie. Důsledky dnešního hlasování, ve kterém se 344 zákonodárců vyslovilo proti dohodě a 286 pro ni, jsou podle předsedkyně vlády vážné. Mayová řekla, že vzhledem k tomu, že si parlament nepřeje odchod bez dohody, je tak téměř jisté, že Británie se bude muset zúčastnit květnových voleb do Evropského parlamentu. Ještě před hlasováním premiérka poslancům řekla, že dnes mají poslední šanci, jak brexit zaručit. Evropská komise na výsledek hlasování reagovala stručným prohlášením, ve kterém za pravděpodobný scénář označila britský odchod z EU bez dohody k půlnoci 12. dubna. Unie se na takovou možnost podle EK chystala od prosince 2017 a nyní je plně připravena. Dnes poslanci rozhodovali na rozdíl od prvních dvou hlasování jen o samotné dohodě, nikoli o souběžně dojednané politické deklaraci o budoucích vztazích Británie s EU. Oddělením obou dokumentů vláda splnila podmínku předsedy sněmovny Johna Bercowa, který odmítl, aby zákonodárci dvakrát hlasovali o stejném návrhu. Pokud by parlament dohodu přijal, odešel by Londýn z EU spořádaně 22. května, tento termín dnes ale padl. ČTĚTE TAKÉ:

Co si Angličan navaří, to si také zbaští Šéf labouristické opozice Jeremy Corbyn třetí hlasování o dohodě označil za urážku demokracie. Po odmítnutí dohody se Mayové zeptal, zda už konečně akceptovala, že poslanci její návrh nepodpoří. Dohoda se podle Corbyna musí změnit a odejít musí i Mayová, aby umožnila konání předčasných voleb. Předseda parlamentní frakce Skotské národní strany (SNP) Ian Blackford vyzval k tomu, aby si Británie vyhradila nyní čas na nalezení alternativy. "Musíme se nyní vážně podívat na možnost odvolání (brexitu)," řekl. "Premiérka naznačila, že odejde (z funkce), měla by nyní jít a my bychom měli (uspořádat) parlamentní volby," dodal. Také místopředseda skupiny euroskeptických konzervativních poslanců ERG Steve Baker vyzval premiérku Mayovou, aby odstoupila. Heidi Allenová, členka Nezávislé skupiny (IG), kterou tvoří odpadlíci od labouristů a konzervativců, vyzvala k uspořádání nového referenda. IG mezitím oficiálně požádala o registraci jako politická strana, jmenovat se bude Change UK - The Independent Group (Změna pro Spojené království - Nezávislá skupina). Severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), jejíchž deset poslanců podporuje menšinovou vládu, ale i napotřetí hlasovalo proti dohodě, vyzvala premiérku, aby využila situace a vyřešila problém s takzvanou irskou pojistkou, kvůli které je DUP proti dohodě. Opatření, jež má zabránit vzniku hraničních kontrol mezi Irskou republikou a Severním Irskem, DUP považuje za ohrožení celistvosti Spojeného království. Před sídlem parlamentu se shromáždily tisíce stoupenců brexitu. Demonstranti vyzvali politiky, aby respektovali výsledek referenda z roku 2016, ve kterém se Britové poměrně těsně rozhodli pro odchod z EU. Podle původního plánu měla Británie opustit Evropskou unii dnes ve 23:00 místního času (o půlnoci SEČ). Původní termín odchodu společně s třetím hlasováním tak byly tématy dnešních titulních stran britských deníků. Média uváděla, že dnešek je dnem zúčtování a poslední šancí. Na další porážku dohody zareagovaly trhy a britská libra zamířila dolů. Vůči americkému dolaru libra sestoupila až na 1,2977 USD, tedy na nejnižší úroveň od 11. března. Související články O dohodě se bude hlasovat bez deklarace o vztazích po brexitu

