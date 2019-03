Brexitový pat v Británii trvá, Mayová za podporu nabízí rezignaci

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: vac

Britská Dolní sněmovna ve středu odmítla všech osm alternativních poslaneckých návrhů jak postupovat při odchodu z Evropské unie, a to včetně brexitu bez dohody. Britský ministr pro brexit Stephen Barclay výsledek hlasování označil za důkaz toho, že snadná cesta vpřed neexistuje a že vládní návrh brexitové dohody s Bruselem je tím nejlepším řešením. O vládním návrhu rozvodového ujednání, který britští poslanci již dvakrát odmítli, chce premiérka Theresa Mayová nechat znovu hlasovat podle všeho tento pátek. Mayová naznačila, že po případném schválení dohody by opustila post ministerské předsedkyně.

Dolní sněmovna dnes jako alternativu k vládnímu postoji posuzovala mimo jiné vystoupení z EU bez dohody 12. dubna, nahrazení premiérčiny dohody jakýmsi alternativním dvouletým přechodným obdobím s pokračujícím bezproblémovým obchodem mezi Británií a unijními státy nebo návrh, podle něhož by Británie setrvala v celní unii s EU. Žádný model sice nebyl schválen, ale plán na vytvoření trvalé bezcelní zóny s EU a návrh prosazující schválení jakékoli brexitové dohody v referendu podpořilo více poslanců, než kolik jich při druhém pokusu hlasovalo pro navrhovanou premiérčinu dohodu s Bruselem.

V souvislosti s brexitem dnes poslanci schválili pouze opatření, které mění v britském zákonu datum odchodu z EU. To se z původního 29. března odsouvá na 12. duben, popřípadě 22. květen, pokud by Dolní sněmovna tento týden připravenou brexitovou dohodu přijala.

Dnešní hlasování o sérii poslaneckých návrhů následovalo poté, co si sněmovna v pondělí pro dnešní den poprvé po více než 100 letech sama určila program zasedání, což je v Británii jinak věcí exekutivy. Do úterního večera pak poslanci předložili 16 variant dalšího brexitového postupu a předseda dolní komory John Bercow následně k hlasování vybral polovinu návrhů.

Mayová se mezitím stále snaží získat dodatečnou podporu pro svoji variantu dohody s Bruselem, na které již ostatní unijní země nechtějí nic měnit. Ministerská předsedkyně přitom naznačila, že je připravena po přijetí této dohody odejít z funkce. Na setkání s poslanci vládní Konzervativní strany totiž řekla, že nebude stát v cestě touze po novém vedení při vyjednávání o budoucích vztazích Británie s EU. Britští novináři její slova interpretují tak, že pokud stávající návrh brexitové dohody bude Dolní sněmovnou přijat, pak ihned po 22. květnu, tedy po britském odchodu z evropského bloku, začne volba nového lídra konzervativců.

Před zákonodárci Mayová neuvedla konkrétní datum svého odchodu, pouze řekla, že je připravena v čele vlády skončit dříve, než zamýšlela, aby udělala to, co je pro Británii i pro Konzervativní stranu správné.

Konzervativní poslanci až do prosince nemohou Mayovou z funkce odvolat, neboť se o to neúspěšně pokusili na konci loňského roku a stranická pravidla říkají, že to opět mohou zkusit až po 12 měsících. Řada prominentních hlasů ve straně však uváděla změnu vedení jako podmínku pro podporu brexitové dohody s Bruselem. V úterý večer například tento přístup jasně formuloval exministr zahraničí a jeden z možných uchazečů o premiérský post Boris Johnson.

Dnes Johnson podle novinářů řekl svým kolegům z euroskeptického křídla Konzervativní strany, že dojednané podmínky brexitu za současných okolností podpoří. Stejným způsobem názor změnilo již vícero euroskeptiků z Konzervativní strany.

Naopak severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), která jinak v parlamentu menšinovou vládu Mayové podporuje, nadále odmítá hlasovat pro premiérčin plán. DUP stále trvá na svých výhradách vůči brexitové dohodě a takzvané irské pojistce, neboť se obává ohrožení celistvosti Spojeného království.

Předseda Evropské rady Donald Tusk dnes dopoledne řekl, že Evropský parlament by navzdory řadě nesouhlasných názorů měl umožnit Británii účast v květnových volbách do evropského zákonodárného sboru. Brusel by podle něho neměl zradit rostoucí počet Britů, kteří si přejí setrvání své země v EU, případně nové referendum. Hlavní vyjednavač unie pro brexit Michel Barnier poté poslance ujistil, že prioritou Bruselu zůstává ochrana práv unijních občanů žijících a pracujících v Británii, a to i v případě, že země odejde z bloku bez dohody.

Na nové referendum se mezitím připravuje Dominic Cummings, šéf úspěšné kampaně, která v roce 2016 vedla ve všelidovém hlasování k vítězství zastánců brexitu. Cummings věří, že díky nové kampani by byla převaha zastánců odchodu ještě větší než v referendu před třemi roky.