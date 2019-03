Šéf parlamentu pohrozil, že zablokuje třetí hlasování o dohodě s EU, odkázal na pravidlo z roku 1604

AKTUALITA - Aktuality autor: vac

Britská vláda podle šéfa britské Dolní sněmovny Johna Bercowa nemůže předložit poslancům znovu k hlasování dohodu o odchodu země z EU, kterou už dříve odmítli, může přijít pouze s "podstatně" pozměněným textem. Bercow to v pondělí řekl poslancům. Odvolal se přitom na několik století staré parlamentní pravidlo, které opakované hlasování o téže věci během krátké doby zapovídá.

Právě Bercow bude mít ohledně možného třetího hlasování o dohodě upravující okolnosti odchodu země z EU poslední slovo, uvedla agentura Reuters. Právníci ale upozorňují, že vláda má možnost, jak jeho případné rozhodnutí v neprospěch kabinetu obejít.

Na dotaz jednoho z poslanců Bercow upřesnil, že má skutečně na mysli nutnost změn v samotné brexitové dohodě. "Aby něco bylo odlišného, musí to být z podstaty věci zásadně odlišné. Ne lišit se ve formulacích, ale lišit se ve významu," uvedl Bercow.

Poslanci už dokument, o kterém s unií dva roky vyjednávala premiérka Theresa Mayová, dvakrát odmítli, naposledy minulý týden, když Mayová dojednala s EU několik doplňků týkajících se takzvané irské pojistky. Dolní sněmovna se měla v úterý či ve středu pokusit o schválení dohody napotřetí.

Mluvčí vlády nechtěl varování šéfa parlamentu, že by nemusel umožnit třetí hlasování o dohodě s EU, komentovat. Dodal, že pokračují jednání s malou severoirskou stranou DUP, jejíž podpora je pro osud dohody klíčová. O obsahu Bercowova sdělení podle něj vláda dopředu nevěděla.

Média ale již dříve upozorňovala, že předseda parlamentu má pravomoc třetí hlasování o brexitové dohodě zablokovat; on sám to zmínil minulou středu. Odkázal se přitom na pravidlo z roku 1604, které je zmíněno v knize parlamentních procedur. Britský tisk o takovém kroku psal jako o "potenciálně výbušném" a spekuloval, zda by si Bercow něco takového troufl. Bercow sice pochází z Konzervativní strany, jako předseda sněmovny ale musí rozhodovat nezávisle.

Politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová na twitteru citovala zástupce generálního prokurátora, podle nějž může nyní vláda zasedání parlamentu přerušit, aniž sněmovnu rozpustí, a pak dát o dohodě znovu hlasovat. Tím by dosáhla toho, že poslanci nebudou o jedné věci hlasovat dvakrát během jednoho zasedacího bloku, který obvykle trvá s četnými přestávkami od jara do jara. Ministři, které novinářka oslovila, podle ní v souvislosti s dnešním Bercowovým prohlášením mluvili o ústavní krizi.

Britská média se nicméně neshodují v tom, co dnešní Bercowovo vyjádření znamená - podle BBC předseda sněmovny další hlasování o brexitové smlouvě "vyloučil", televize Sky News na svém webu píše o "varování", server Independent o stopce pro Mayovou v případě, že nepřijde s pozměněnou dohodou. Sám Bercow dnes uvedl, že jeho dnešní stanovisko nemůže být považováno za jeho definitivní postoj k věci.

Británie má podle plánu opustit Evropskou unii již 29. března. Londýn chce ale blok požádat o odložení termínu do 30. června v případě, že britský parlament do 20. března brexitovou dohodu schválí. EU ale odmítá dojednaný text znovu otevírat.