Brexit odložen. Rozhádaní Britové dostali v Bruselu dva nové termíny

AKTUALITA - Zprávy autor: ave

Šéfové států a vlád 27 zemí Evropské unie ve čtvrtek v Bruselu vyhověli žádosti britské premiérky o odklad brexitu.

Britský odchod z unie, který měl původně nastat 29. března, dva roky po startu výstupních rozhovorů, bude posunut do 22. května. Podmínkou však je, že příští týden Dolní sněmovna schválí dohodu o podmínkách brexitu.

Odchod může být odložen také do 12. dubna, pokud sněmovna dohodu neschválí. Zmíněné datum je považováno za mezní pro přijetí rozhodnutí, zda se Britové zúčastní květnových evropských voleb.

Britská premiérka má do té doby Evropské radě upřesnit, jak si představuje další postup. "V praxi to znamená, že do tohoto data zůstanou všechny možnosti otevřené a hraniční datum bude odloženo," vysvětlil předseda Evropské rady Donald Tusk.

Obě řešení nicméně znamenají, že Británie příští pátek nemusí opustit unii bez dohody.

Theresa Mayová původně chtěla odložit brexit až do 30. června.

Mayová zopakovala, že preferuje odchod své země z unie na základě dojednané dohody. "Dnešní dohoda (summitu EU) podtrhuje potřebu, aby Dolní sněmovna příští týden schválila smlouvu o vystoupení, abychom tak ukončili nejistotu a odešli hladkým a spořádaným brexitem," prohlásila na noční tiskové konferenci.