Bolest nemizí. Oblíbená moderátorka rok po tragické ztrátě manžela: "Neodpočívám. Nejde mi to"
20. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Slavná moderátorka se snaží držet život pohromadě, jak to jen jde.
Život, který vede sympatická moderátorka Petra Svoboda, se před rokem a čtvrt obrátil vzhůru nohama tím snad nejhorším možným způsobem.
Milovaný manžel Ondřej Křivka se jel úplně normálně, nevinně projet na kole. A už se nevrátil. Srazilo ho auto, které mu nedalo přednost, a táta od rodiny byl najednou pryč.
Z něčeho podobného se samozřejmě nedostanete za týden nebo měsíc. Petra sice zkouší žít dál, jak to jen jde, a v létě si například s dětmi vyrazila na první dovolenou bez manžela, ale je jasné, že do smíchu jí zkrátka pořád moc není.
Se svíravou prázdnotou bojuje především pomocí jasně daného řádu: „Já musím nebo jsem zvyklá plánovat velmi dopředu. Protože ono to pak všechno líp funguje a je větší klid,“ uvedla v rozhovoru pro eXtra.cz.
Moderátorka se sama stará o dvě děti a samozřejmě dál pracuje. Samozřejmě ji to velmi vyčerpává, ale o odpočinku moc nechce slyšet: „Já moc neodpočívám. A když už si chci odpočinout, tak mi to vlastně ani nejde,“ přiznala.
Když už na to ale přeci jen přijde, má ráda přírodu: „Nabíjí mě klid a zeleň a samozřejmě být s lidmi, které mám ráda.“
Do budoucna se i nadále chce věnovat hlavně rodině: „Moje budoucí plány jsou velmi jednoduché – věnovat se rodině a práci a stabilizovat se takovým způsobem, abychom byli spokojení a aby hlavně děti prospívaly,“ řekla bez váhání.