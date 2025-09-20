Konec anonymity! Manžel Ewy Farne založil profil a vydal singl

Dnes je sobota 20. září 2025., Svátek má Oleg
20. 9. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Tajemný manžel slavné zpěvačky si buduje vlastní kariéru.

Z tvůrčího manželského páru, který tvoří Ewa Farna a Martin Chobot, je výrazně známější populární zpěvačka Ewa. Ne však nutně proto, že by manžel neměl také pořádný talent, jen o publicitu nijak zvlášť nestál a sám se úmyslně držel spíše v ústraní.

S čímž je ale, vypadá to, konec. Založil si totiž profil na Instagramu.

„Tak jo, jsem tady… Po dlouhém apelu mých přátel se budu snažit, ať je vám má muzika blíž. V pátek 19. 9. vychází nový singl 'To nejlepší ze skříně',“ napsal jako první příspěvek na sociální síti.

Uvidíme, zda budou pokračovat nějaké další profily: Martin totiž sociálním sítím vůbec neholduje a třeba Facebook už prý nepoužívá deset let, uvádí Blesk.

„Život se mi změnil v tom, že si už nepřipadám jako profesionální muzikant. Dělám svoji muziku, ale ne tak, že bych se tím mohl živit. To mě mrzí. Ale jinak jsem o hodně víc s dětmi,“ zmiňoval Martin minulý rok pro iDnes.cz. 

Nakonec to vypadá, že se rozhodl to přeci jen ještě jednou zkusit a živit se hudbou. 

