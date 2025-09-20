Tisíce lidí si od ledna po zavedení minimální penze polepší, starobní je 9800 Kč
20. 9. 2025 – 9:41 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Několik desítek tisíc lidí se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí, kteří pobírají velmi malé částky, si od ledna po zavedení minimálního důchodu polepší.
Někteří začnou dostávat i o pár tisícikorun víc. Starobní důchodci nebudou mít méně než 9800 korun. Invalidům bude sociální správa posílat měsíčně podle jejich stavu a schopnosti pracovat od 6534 korun, 7350 korun, nebo 9800 korun. Vdovy a vdovci by měli mít aspoň 7350 korun a sirotci 6860 korun. Vyplývá to z důchodové ročenky a z nařízení o valorizaci penzí, které se chystá ve středu schválit vláda. Starobní důchod pod 10.000 korun mělo loni 34.600 osob, tedy necelá dvě promile starobních důchodců.
Minimální důchod je součást důchodové reformy. Nejnižší možná starobní penze odpovídá pětině průměrné mzdy. Polovinu částky tvoří solidární pevný díl, který je pro všechny stejný. Druhá polovina je zásluhová procentní výměra, v níž se odráží výše odvodů z výdělků, odpracované roky či počet dětí. Podle chystaného nařízení solidární část má příští rok činit 4900 korun, stejně vysoký má být i minimální procentní díl. Starobní důchody tak budou začínat na 9800 korunách.
Loni podle statistické důchodové ročenky pobíralo starobní penzi pod 10.000 korun 34.608 osob - 18.216 žen a 16.392 mužů. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v minulém roce přiznala nižší než desetitisícovou částku nově 3334 lidem. Za velmi malými penzemi bývá placení malých odvodů i krátká odpracovaná doba. Díky pravidelným valorizacím se počet starobních důchodců a důchodkyň, kteří nedostávají ani 10.000 korun, snižuje. Podle úřadu ale bude přibývat těch, kteří léta platili jen minimální důchodové pojištění, takže se jim pak vypočítá také nízký důchod.
Starobní penzi do 5000 korun mělo loni od ČSSZ celkem 9066 lidí, od 5000 do 6000 korun 2384 osob, od 6000 do 7000 korun 4272 žen a mužů a od 7000 do 8000 korun pak 4738. Mezi 8000 a 9000 korunami úřad měsíčně posílal 6275 seniorům a seniorkám, mezi 9000 a 10.000 pak 7873.
Vedle minimálního starobního důchodu se od ledna nastaví i minimální invalidní a pozůstalostní penze. Invalidům třetího stupně bude sociální správa vyplácet měsíčně nejméně 9800 korun. Pod desetitisícovou hranicí mělo loni invalidní důchod třetího stupně 8906 osob. Invalidní důchod druhého stupně bude muset činit aspoň 7350 korun. Do 7000 korun dostávalo loni 4240 lidí, dalších 3266 mělo částku od 7000 do 8000 korun. Invalidé prvního stupně by měli pobírat od ledna minimálně 6534 korun. Pod 7000 korunami bylo v minulém roce 15.224 osob, z nich mezi 6000 a 7000 korunami 11.049.
Vdovám a vdovcům od příštího roku připadne minimálně 7350 korun měsíčně. Procentní výměra u nich odpovídá pěti procentům průměrného výdělku. U dětí jsou to pak čtyři procenta. Sirotci by tak měli pobírat nejméně 6860 korun.
Lidem s velmi nízkými penzemi stát poskytuje ještě dávky. Získat mohou třeba příspěvky na bydlení či mimořádnou okamžitou pomoc. Od října čtyři dosavadní podpory nahradí jedna.