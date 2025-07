Blondýny prý nejsou chytré, zrzky mají být divoké a brunety nudné? Omyl! Realita vás dostane

18. 7. 2025 – 8:34 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Jestli jste si právě změnila barvu vlasů, možná ani netušíte, co všechno tím spouštíte. Nový odstín totiž neovlivní jen váš pohled do zrcadla, ale i to, jak vás vnímají přátelé, cizí lidé na ulici a klidně i váš budoucí šéf.

Myslela jste si, že jste si jen změnila barvu vlasů? Omyl. Ve skutečnosti jste tím, ať už vědomě, nebo podprahově, proměnila mnohem víc než jen svůj vzhled. Barva vlasů je jako vizitka, kterou prodáváte ještě dřív, než stihnete říct první slovo. Společnost ji nevnímá jen esteticky, ale i symbolicky. Blond vlasy často evokují zranitelnost nebo naivitu, brunetky si s sebou nesou nálepku serióznosti, zatímco zrzky jsou v kolektivním podvědomí zapsány jako divoké a výstřední.

To, co máte na hlavě, ovlivňuje způsob, jak s vámi lidé mluví, jak vás oslovují, a ano, někdy i to, jestli vám dají příležitost. V pracovním prostředí to může být otázka důvěryhodnosti, v osobním životě zas rychlého zařazení do určité “škatulky“. Jediná barva vlasů tedy rozhoduje o tom, jaký postoj vůči vám zaujme šéf, nová kolegyně i náhodný kolemjdoucí. A když se nad tím zamyslíte, je to vlastně docela mocný nástroj.

zdroj: Midjourney

Co se skrývá za platinovou blond? Víc, než byste čekali

Platinová blond je jako magnet. Přitahuje pozornost, vyvolává emoce a málokdy nechává okolí chladným. Je to barva, která křičí stylem a potřebou zviditelnit se. Ve společnosti je často spojována s glamourem, smyslností a extravagancí. Marilyn Monroe, Madonna, Gwen Stefani nebo Lady Gaga – všechny ženy, které tuto barvu proslavily, měly společné jedno: chtěly být vidět. A také byly. Křehká, zranitelná a podceňovaná blondýnka, která má však za ušima.

Psychologové říkají, že ženy, které volí platinovou blond, často touží po určité formě kontroly – a to nejen nad svým vzhledem, ale i nad tím, jak je lidé vnímají. Je to odstín, který se nehodí k zakřiknuté povaze. Chce to odvahu. V některých případech i záměr, vyčnívat, dominovat, zaujmout. Platinová barva totiž zřídka říká:: "Podívej se na mě. Teď hned.“

zdroj: Midjourney

Zároveň je ale platinová blond paradoxní. Na jedné straně vzbuzuje obdiv a zájem, na straně druhé i předsudky. Studie ukazují, že ženy s tímto odstínem vlasů bývají vnímané jako méně inteligentní, přesto mají v průměru více společenské pozornosti a větší šanci být oslovovány. Co to znamená v praxi? Můžete mít davy obdivovatelů, ale zároveň musíte častěji dokazovat, že nejste jen hezká fasáda.

zdroj: Midjourney

Mít ryšavou hřívu je požehnání… nebo stigma?

Zrzky to mají těžké. A někdy až podezřele sexy náročné. V kolektivním vědomí jsou zrzavé vlasy spojovány s vášní, ohnivostí, tajemstvím a sexuálním apetitem. Kolik v tom je pravdy a kolik pouhých fantazií? Odpověď, ale není černobílá. Tedy ani blond, ani brunet.

Podle některých výzkumů muži zrzky vnímají jako více eroticky nabité, ale také méně dostupné. Jako by v nich bylo něco zakázaného, co láká i děsí zároveň. Průzkum na Badoo kdysi ukázal, že zrzky dostávají méně zpráv než blondýny, ale o to intenzivnější zájem, jako by si k nim lidé museli dovolit přistoupit. A když to udělají, očekávají bouři.

zdroj: Midjourney

Jenže realita je jiná. Zrzky nejsou nymfomanky, jak je vykreslují filmy a literární stereotypy. Jsou to ženy jako každé jiné, jen se jim do vínku dostalo genetické kouzlo, které je nepřehlédnutelné. A tak místo klidu dostanou pozornost, i když mlčí. A očekávání, i když o nic nestojí.

Skutečný sex-appeal zrzky totiž není jen ve vlasech, ale v tom, že se s tímhle nálepkováním naučily žít. Anebo ho, s noblesou, využít ve svůj prospěch. Působí výbušně, tajemně, někdy až nebezpečně, ale právě tahle kombinace je jejich nejsilnější zbraní. Přesto jsou rafinovaně chytré. Neodhalují všechno hned, nevnucují se. A přesto přitahují. Umí si hrát s očekáváním, s předsudky i se slovy a často dokážou druhé přečíst dřív, než je vůbec napadne něco říct.

zdroj: Midjourney

Bruneta: chytrá, klidná… a zatraceně přitažlivá, když chce

Brunetky bývají často považovány za ty “rozumné“. Ženy, které všechno promyslí, rozhodují se hlavou a nehrnou se do centra pozornosti. Ale právě v tom je jejich síla. Nepotřebují si říkat o pozornost, ony ji přitahují jinak. S vnitřní jistotou, důvtipem a pohledem, který se nezastaví na povrchu.

Psychologické studie potvrzují, že brunetky působí stabilněji, důvěryhodněji a kompetentní než blondýnky. Lidé se jim častěji svěřují, a to nejen v osobních vztazích, ale i v pracovním prostředí. Zároveň však mohou působit trochu odtažitě nebo až přísně, mají v sobě jistou drsnost, která drží okolí v respektu.

zdroj: Midjourney

Ale pozor. Bruneta není nudná. Ani zdaleka. Umí být nečekaně drsná, sarkastická, vtipná i velmi, velmi sexy, jen to nedává na odiv každých deset minut. Její přitažlivost je rafinovaná. Jako Megan Fox, která udělala z brunetství smyslnou zbraň. Nebo Courteney Cox alias Monika z Přátel, ale zároveň nezapomenutelně krásná, přitažlivá a elegantní. Přesně tím, že si na nic nehrála.

A jak brunetky působí na okolí? Jako někdo, kdo ví, co dělá. Lidé je podvědomě respektují, často se na ně obracejí s důvěrou a ve skupině přirozeně přebírají roli té, co všechno drží pohromadě. Vypadají, že je jen tak něco nerozhází, a když ano, rozhodně to nedají znát před někým, kdo si to nezaslouží. Jejich síla je nepřehlédnutelná.

Ať už jdete světem jako blondýna, zrzka nebo bruneta – vězte, že první dojem možná udělají vaše vlasy. Ale ten, co zůstane, vytváříte jen vy sama.