Proč jsou rozpuštěné vlasy váš tajný módní trumf? Těchto 5 důvodů vás překvapí (hlavně když rády nosíte džíny!)

8. 7. 2025 – 15:51 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Pokud stojíte před zrcadlem a váháte, jestli vlasy nahoru, nebo dolů? Možná vás překvapí, že právě „nahoru“ není vždy tou nejlepší volbou. V některých případech vám vysoký účes může uškodit víc, než pomoci. Ať už jde o rande, pracovní schůzku nebo obyčejný den v džínách, rozpuštěné vlasy vám můžou zachránit styl i náladu. Tohle je 5 módních momentů, kdy byste na drdol měla raději zapomenout.

Každé ráno zažíváte to samé dilema: sepnout, nebo nechat volně rozpuštěné? Zní to jako prkotina, ale volba účesu může rozhodnout o tom, jestli budete působit uvolněně, elegantně nebo strojeně. Zatímco drdoly a culíky mají své pevné místo v našem stylingovém repertoáru, existují situace, kdy jim to prostě nesluší. A právě tehdy přichází čas dát vlasům volnost, ať už jsou vlnité, rovné, husté nebo jemné. Tady jsou důvody, které vám to připomenou dřív, než zase automaticky sáhnete po gumičce.

zdroj: stitchandsalt.com

1. Toužíte působit mladistvě, začněte nejprve u vlasů

Rozpuštěné vlasy, zejména když jim dáte lehounkaté vlnky nebo přirozeně nedbalý objem, působí svěže, bezstarostně a nápadně omlazují. A právě v tom spočívá jejich síla, fungují jako nenápadný facelift bez jehel. Jenže aby efekt fungoval naplno, je potřeba zapojit i zbytek stylingu.

Zkuste si představit ten kontrast: rozevláté, volné kudrlinky, které rámují obličej, k tomu lehké saténové šaty v délce midi, které kopírují siluetu. Nebo džíny s vysokým pasem a volnější košili zastrčenou nedbale vpředu.

Rozpuštěné vlasy perfektně ladí s:

Boho stylem – maxi šaty, jemné vzory, vrstvené šperky. Ideální na víkendový brunch nebo letní festival.

Francouzskou elegancí – jednoduchý trench coat, pruhované tričko, červená rtěnka a vlasy lehce rozcuchané jako byste právě vstala z postele (ale z té pařížské).

Casual chic – bílé tenisky, mom jeans, basic tričko a blazer. Rozpuštěné vlasy tu změkčí siluetu a dodají špetku ženskosti i tomu nejminimalističtějšímu outfitu.

Naopak s utaženým drdolem by tentýž outfit mohl působit přísně, nebo až moc formálně. Rozpuštěné vlasy vrací věcem lehkost. A tajemství mladistvosti je právě o tom – o lehkosti bytí.

zdroj: dongtienvietnam.com

2. Chcete působit přitažlivěji? Prostě si rozpusťte vlasy a nechte jejich efekt fungovat za vás

Existuje jeden jednoduchý trik, jak okamžitě zvýšit atraktivitu a není to hluboký výstřih ani vysoké podpatky. Jsou to rozpuštěné vlasy. Působí žensky, smyslně a přitom přirozeně. Není náhoda, že je módní návrháři volí na přehlídky, stylisté na focení kampaní a že muži... ti se většinou shodnou bez výjimky, že rozpuštěné vlasy jednoduše fungují.

zdroj: fashionforeveryone.com

Jemně vlnité prameny klouzající po ramenou v kombinaci s outfitovým minimalismem, třeba jen s oversized sakem a tělovým topem, umí vytvořit napětí, které říká víc než jakékoliv odhalené záda. Funguje to i u klasiky: jednoduché šaty na tělo, rozcuchané vlasy a rudá rtěnka. Stačí málo, a přesto působíte nezapomenutelně.

zdroj: Pinterest

3. Džíny a culík? Raději opatrně. Tohle je nejčastější chyba, kterou si kazíte celý outfit

Může to znít přehnaně, ale účes dokáže zásadně změnit, jak bude váš outfit působit. Zvlášť když si obléknete něco tak základního jako jsou džíny. Uvolněný, ležérní styl si totiž žádá stejně nenucený přístup i k vlasům. A právě v tom dělá spousta žen chybu. Sevřený culík nebo přísný drdol totiž s denimem často neladí, působí tvrdě a zbytečně strojeně. Jako byste šla běhat, ale omylem v lodičkách.

Rozpuštěné vlasy jsou v kombinaci s džínami sázkou na jistotu. Dodají vzhledu ženskost, pohyb a lehkost. Přesně to, co sportovní nebo casual outfit potřebuje, aby nepůsobil nudně nebo příliš chlapecky. Jemné vlny s oversized košilí a džínami? Nebo messy rozcuch k bílému tílku a džínové bundě? To je kombinace, která říká: umím být přirozeně stylová.

Ano, culík může fungovat. Třeba když ho zjemníte volnými prameny kolem obličeje nebo ho uděláte nízko a s lehce nedbalým efektem. A ideálně, když celý outfit drží jednotnou linii. Třeba sportovní komplet s mikinou a sneakers. Ale pokud chcete opravdu zazářit v džínách, rozpuštěné vlasy bývají tou nejjednodušší a přitom nejúčinnější volbou.

zdroj: povixi.com

4. Utrácíte hodně peněz za vlasy u kadeřníka ? Pak je rozhodně neschovávejte do culíku

Investovala jste do perfektního odstínu, strávila hodiny u kadeřníka, ladila tónování, melír nebo balayage? Pak nedává smysl všechno to úsilí a peníze schovat do přísného drdolu. Pokud chcete, aby barva skutečně vynikla, nechte vlasy volně rozpuštěné. Právě pohyb a objem vlasů dovolí vyniknout jemným přechodům, lesku i hloubce barvy, kterou jste tak pečlivě vybírala.

Rozpuštěné vlasy totiž pracují s každým světlem. Když jdete po ulici nebo se otočíte hlavou, odhalí se nuance, které by byly v sepnutém účesu úplně ztracené. Ať už jde o chladnou perleťovou blond, krémový karamel nebo měděnou zrz, zaslouží si být vidět. Nadýchaný blow-out, přirozené vlny nebo hladké délky s leskem jako z reklamy, to všechno zvýrazní práci vašeho koloristy mnohem víc než jakýkoliv scrunchie.

Chcete, aby si okolí všimlo, jak skvělou barvu vlasů máte? Pak platí jednoduché pravidlo: rozpusťte je a nechte je mluvit za vás.

zdroj: stylesixtytwo.com

5. Trápí vás tmavé odrosty? Udělejte z nich přednost

Žádná panika. Tmavé kořínky nejsou důvod k tomu, abyste si zoufala nebo hned běžela pro barvu. Naopak, s chytrým stylingem je můžete nenápadně schovat a celkový dojem dokonce ještě vylepšit. Stačí vlasy nechat volně rozpuštěné a v oblasti kořínků jim dodat trochu pohybu.

Jak na to? Pomozte si texturizačním sprejem nebo lehkým tupírováním u hlavy. Díky tomu se vlasy u temene jemně nadzvednou, čímž se vytváří optický klam, přechod mezi kořínky a délkami se zjemní a odrosty nebudou tak výrazné. Navíc celkový účes získá víc objemu, takže místo „už to nutně potřebuje přebarvit“ budete působit jako francouzská bohyně se stylem à la „nic neřeším, ale stejně vypadám skvěle“.

Rozpuštěné vlasy mají kouzelnou schopnost odpoutat pozornost, zatímco uhlazený culík by odrosty přímo zdůraznil, ležérní délky s trochou textury je umí perfektně zneviditelnit.