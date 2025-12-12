Vzkříšení starých pletek? Felix Slováček tajně večeřel s bývalou milenkou Gelemovou
12. 12. 2025 – 8:33 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný saxofonista se zaklíná, že všechno probíhá jen v nejčistším přátelství.
Když Felix Slováček přišel o dceru, lékaři mu prý doporučili, aby žil dál co nejvíc naplno. A tuhle radu si, zdá se, slavný saxofonista vzal k srdci víc než cokoliv jiného.
Manželka Dáda Patrasová se pere se smutkem sama doma, Slováček je mezitím v poslední době čím dál tím častěji k vidění s Lucií Gelemovou, svou někdejší milenkou, s níž udržoval vztah celých sedm roků a kvůli které dokonce Dádu před lety na chvíli opustil.
Dáda samozřejmě není slepá a nijak neskrývá rozčarování. Kvůli Gelemové dokonce nedávno hrozila rozvodem: „Pořád se nám sere do života! Felixovi jsem jasně řekla, že si to nepřeji a jestli to tak chce, klidně se rozvedu. Už toho mám vážně dost a jsem připravená podepsat rozvodové papíry. Nechci, aby paní Gelemová byla součástí našich životů,“ soptila před časem pro magazín Expres.
Jenže nakonec to vypadá, že zůstalo u prázdných hrozeb a Felix si z ničeho moc těžkou hlavu nedělá, protože se s Gelemovou vesele vídá dál.
Oba seděli u jednoho stolu i na křtu nového Felixova alba Andělské Vánoce. Čistě v přátelství a pouze kvůli tomu, že Gelemová, povoláním výtvarnice, spolupracovala na tvorbě přebalu nového cédéčka.
Po skončení křtu odcházeli jakoby odděleně, nakonec ale usedli do jednoho auta a odjeli společně. Pak se Felix zastavil doma pro věci u čehož, ano, správně, měl Gelemovou stále v autě. Nervy z oceli je potřeba mu přiznat, to ne že ne.
Následně zamířili do restaurace, kde si dali večeři ve dvou.
Oficiálně jsou tedy pouze přátelé, zda se děje něco víc, vědí jen oni sami. Jedno je nicméně jisté: Felix je vzdor svému věku stále při chuti jak za mlada. Když se ho totiž nedávno ptali, co by tak chtěl pod stromeček, hned si představil nepřístojnosti.
„Já jsem na zážitky. Ale pod stromeček jaký zážitek? Jedině, že by si tam lehla nahá s červenou mašlí kolem krku,“ zasnil se v rozhovoru pro Expres. V tu chvíli tedy nejspíš mluvil o Dádě, ale znáte to...