Chcete vypadat vyšší, aniž by vás bolely nohy? Těchto 9 triků ocení každá žena

3. 7. 2025 – 14:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Midjourney

Milé dámy, také jste se už setkaly s poznámkou: „Co je malé, to je roztomilé?“ Možná to zní mile, ale jsou chvíle, kdy byste si přála vypadat o kousek vyšší, prodloužit nohy, vytvarovat siluetu a dodat si ten správný šmrnc. Jenže co naplat, ve vysokých lodičkách nevydržíte celý den, někdy ani dvě hodiny. Přinášíme vám proto pár chytrých a stylových triků, jak si pomoci jinak, pohodlně a přitom efektivně.

Nebojte se, že byste kvůli tomu musely obracet celý šatník naruby. Stačí pár chytrých a léty ověřených módních tipů, které vás opticky protáhnou, zeštíhlí a dodají zdravou dávku sebevědomí. A to nejlepší? Vše zvládnete v pohodlných botách, ve kterých bez problémů vydržíte celý den. Magazín Barva, která vás promění během vteřiny. Už ji máte v šatníku? Od správně střižených kalhot přes kouzlení s barvami až po drobné detaily, kterých si okolí rozhodně všimne, tyhle triky zvládne každá žena. Nezáleží na věku ani velikosti, jde o to, jak se cítíte. Tak se pohodlně usaďte a nechte se inspirovat devíti jednoduchými způsoby, jak vypadat vyšší, stylovější a spokojenější sama se sebou. zdroj: Lexica.art 1. Tělové boty: Když bota splyne s nohou Možná si to ani neuvědomujeme, ale barva obuvi hraje v celkovém dojmu víc, než by se na první pohled zdálo. Tělové boty, tedy ty, které ladí s tónem vaší pokožky, jsou malým stylistickým kouzlem, které dokáže velké věci. Doslova vám opticky prodlouží nohy. Na rozdíl od černých nebo kontrastních bot, které často přeruší siluetu a vizuálně zkrátí postavu, tělové lodičky, balerínky nebo mokasíny s tělem splynou. Vytvoří iluzi delších a štíhlejších nohou, aniž byste musela vkročit do bot na podpatku. A právě v tom je jejich kouzlo, elegance bez bolesti. Velkou výhodou tělové obuvi je i její univerzálnost. Hodí se ke všemu, k džínám, pouzdrové sukni, letním šatům i kostýmku. zdroj: Ohhmymy.com 2. Šaty a sukně s rozparkem: Malý detail s velkým efektem Někdy stačí jen drobný prvek na správném místě a celkový dojem se rázem promění. Rozparek ve šatech nebo sukni je přesně tímto nenápadným, a přesto nesmírně účinným detailem. Umožní noze jen lehce vykouknout při chůzi nebo při sezení, a právě to opticky otevře siluetu a postavě dodá na výšce i eleganci. Tento střihový trik funguje napříč generacemi. Nezáleží na tom, jestli je vám třicet nebo šedesát, výsledek je překvapivě stejný, působíte vyšší, štíhlejší a ženská v tom nejlepším slova smyslu. Rozparek zároveň přitahuje pohled k nohám, čímž vytváří svislou linii, která postavu opticky prodlouží. Volit můžete mezi jemným rozparkem v přední části, který dodává outfitu rafinovanost, nebo decentním rozparkem na boku, který působí uvolněněji a přirozeně. Důležité je, aby šaty nebo sukně dobře seděly a aby byl rozparek přizpůsoben nejen vaší postavě, ale i příležitosti. zdroj: Pinterest 3. Jednobarevný outfit: Sázka na eleganci i optické centimetry navíc Pokud hledáte jednoduchý a spolehlivý způsob, jak působit vyšší a štíhlejší, zaměřte se na trik s jednobarevným outfitem. Oblečení v jednom odstínu, ať už je to světle modrá, béžová, šedá nebo třeba jemně olivová, vytváří ucelenou linii, která vizuálně protáhne celou postavu. Když sladíte horní i dolní část outfitu do stejného barevného tónu, tělo nepůsobí rozkouskovaně. Místo toho vzniká dojem plynulosti a harmonie, která opticky přidává výšku a zároveň postavu zeštíhluje. Efekt je podobný jako u klasického kostýmu nebo kalhotového kompletu v jedné barvě, působíte uhlazeně, elegantně a současně štíhleji. Magazín Stylově po padesátce: pro ženy, které už ví, co chtějí říct Tento trik navíc nevyžaduje žádné módní experimenty. Stačí zkombinovat například béžové kalhoty s béžovým svetrem, nebo obléct šaty a doplnit je kabátem ve stejném odstínu. A pokud máte pocit, že jedné barvě něco chybí, stačí přidat šperk, kabelku nebo boty v kontrastní barvě, styl i efekt zůstanou zachovány. zdroj: stylesweekly.com 4. Kalhoty do zvonu: Módní návrat, který lichotí každé postavě Kalhoty do zvonu slaví velký comeback a právem. Možná si je pamatujete z mládí, kdy byly symbolem volnosti, rebelství a nuceného stylu. Dnes se vracejí na scénu v modernějším a sofistikovanějším provedení. A co je nejlepší? Fungují jako optický prodlužovač nohou. Zvonový střih, který se postupně rozšiřuje od kolen dolů, vytváří dokonalou rovnováhu mezi boky, stehnem a kotníkem. Díky tomu postava působí vyváženě, štíhleji a ano, vyšší. Nohavice, které splývají až ke kotníkům, navíc při správné délce decentně překryjí botu, čímž nenápadně přidají další centimetry. Skvěle se kombinují s kratšími saky, topy zastrčenými do pasu i s elegantními halenkami. Ať už zvolíte denim, vlnu nebo jemně splývavou látku, získáte stylový kousek, který lichotí každé postavě a hodí se téměř ke každé příležitosti Jennifer Lopez | zdroj: yournextshoes.com 5. Minisukně a kraťasy? Proč ne! S příchodem teplejších dnů přichází ideální příležitost odhalit nohy a zároveň si opticky přidat pár centimetrů. Nemusíte být dvacetiletá modelka (podobně jako Jennifer Lopez na obrázku), abyste si mohla dovolit kratší sukni nebo šortky. Právě naopak, správně zvolené střihy umí postavě nesmírně lichotit. Sukně nad kolena, áčkové střihy nebo decentní kraťasy s vyšším pasem vytvářejí iluzi delších nohou a odlehčené siluety. Tělové boty, ať už balerínky, sandály nebo tenisky tento efekt ještě umocní, protože nepřerušují linii nohy a nechají ji volně pokračovat. A pokud se necítíte na úplné mini, nevadí. I o pár centimetrů kratší délka, než běžně nosíte, může udělat rozdíl. Důležité je, abyste se v tom, co máte na sobě, cítila dobře. Protože nic neprodlouží postavu tolik jako sebevědomý krok a úsměv. Gigi Hadid | zdroj: Pinterest 6. Boty s vyšší podrážkou: Centimetry navíc bez bolesti Ne každá z nás touží po vysokých podpatcích a upřímně, málokteré nohy je snesou od rána do večera. Naštěstí existuje řešení, které spojuje pohodlí s efektem optického protažení postavy: boty s vyšší podrážkou. Ať už sáhnete po stylových teniskách, sandálech na platformě nebo elegantních mokasínech se skrytým klínkem, výsledek je stejný. Přidají vám pár centimetrů na výšce, ale vaše chodidla zůstanou v přirozené, komfortní poloze. Žádné nepříjemné kymácení, žádné otlaky – jen pocit jistoty a ladný krok. Magazín Jak si krásně uvázat šátek: 10 elegantních způsobů, které si prostě zamilujete v každém věku Tyto boty jsou ideální volbou pro dny, kdy chcete vypadat vyšší a přitom zvládnout procházku městem, nákupy nebo cestu do práce bez přezouvání. Skvěle se hodí k šatům, kalhotám i sukni. zdroj: herstylecode.com 7. Výstřih do “V“: Rafinovaný detail, který zeštíhlí i prodlouží Někdy stačí opravdu málo, třeba jen zvolit správný výstřih. Véčkový dekolt je drobný, ale mimořádně účinný trik, který opticky prodlouží krk, odlehčí horní polovinu těla a dodá postavě elegantní svislou linii. Ať už jde o halenku, svetřík nebo šaty, výstřih do "V“ přitahuje pohled směrem dolů, čímž prodlužuje siluetu a navozuje dojem štíhlejší a vyšší postavy. Navíc nechává krásně vyniknout klíční kosti, které působí velmi žensky a jemně. Dobře zvolený véčkový výstřih je nadčasový, sluší mladším i zralejším ženám a vždy působí decentně, přitom však velmi rafinovaně. Lze jej snadno doplnit jednoduchým šperkem nebo nechat prostor čistý, bez ozdob. zdroj: atelier-yuwa.ciao 8. Boty se špičatou špičkou: Nenápadný detail, který prodlouží nohy Pokud hledáte způsob, jak opticky prodloužit nohy bez nutnosti podpatků, sáhněte po botách se špičatou špičkou. Tento drobný designový prvek dokáže víc, než by se na první pohled zdálo vytváří iluzi delší, elegantnější nohy a dodává celé postavě lehkost. Ať už zvolíte baleríny, mokasíny, kožené boty nebo třeba stylové kotníkové boty s jemně protáhlou špičkou, výsledek bude vždy vizuálně přínosný. Obzvlášť dobře tento efekt funguje u menších postav, které chtějí působit vyšší, ale zároveň nechtějí obětovat pohodlí. Špičatá špička působí navíc velmi sofistikovaně, přidává outfitu eleganci a jemný nádech noblesy. Skvěle ladí jak s klasickými kalhoty, tak i s šaty nebo sukní, a díky své univerzálnosti se stane nadčasovým kouskem vašeho botníku. zdroj: Pinterest 9. Vysoký pas: Stylový návrat, který lichotí postavě Jedním z nejjednodušších způsobů, jak opticky prodloužit nohy a vytvarovat siluetu, je oblečení s vysokým pasem. Ať už sáhnete po džínách, sukni nebo elegantních kalhotách, vysoký pas udělá svou práci tiše, ale spolehlivě – bez potřeby podpatků nebo stahovacího prádla. Magazín 7 triků, jak omládnout pomocí kousků, které už dávno schováváte ve skříni Tento střih zdůrazní nejužší část trupu a vytvoří krásně definovaný pas, čímž zároveň prodlouží linii nohou. Tělo působí vyváženě a štíhleji, a navíc získáte jemný retro nádech, který je aktuálně velmi trendy. Kalhoty a sukně s vyšším pasem také skvěle fungují v kombinaci s topy zastrčenými dovnitř, kratšími saky nebo halenky v áčkovém střihu. Ať už máte postavu jablka, hrušky nebo přesýpacích hodin, vysoký pas je univerzální zbraň, která umí divy.