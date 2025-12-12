Polonahá režisérka nezklamala: Na premiéru vlastního filmu dorazila oblečená do bankovek
12. 12. 2025 – 11:00 | Magazín | BS
Eva samozřejmě nemohla porušit tradici a obléct něco normálního.
Režisérka Eva Toulová uštědřila světu další film. A kdo by si myslel, že na slavnostní premiéru snímku Deník shopaholičky dorazí v něčem elegantním, samozřejmě by se krutě spletl.
On by to nakonec nebyl až tak naivní předpoklad: Svým překvapivě povedeným andělským kostýmem, který vynesla na Slavíky, předvedla, že i ona dokáže obléct něco smysluplného...
Jenže to už je hudba minulosti. Tentokrát totiž uctila svou tradici tematických bizárů a na shopaholickou premiéru přišla v šatech polepených stokorunami. Protože, chápete, film o nakupování, takže peníze.
Metafora je to sice jemná jak bourací kladivo, vzdor obyčejům u toho ale alespoň nevystavila holý zadek. Ale ne že bychom ho snad neměli v živé paměti z předchozích akcí.
A jak je na tom film, ptáte se? Překvapivá pecka se nejspíš nekoná, soudě dle prvních reakcí na ČSFD.
Ale jak přidal v pozitivním duchu jeden z komentujících na sociální síti: Eva je ještě velmi mladá. Jednou se jí něco povede. Třeba.