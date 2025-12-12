Legendární zpěvačka si nebrala servítky sama se sebou: "Je to hrozné, zestárla jsem"
12. 12. 2025 – 9:35 | Magazín | BS
Slavná zpěvačka vnímá svůj věk pozitivně, některé změny by si ale nejraději odpustila.
Legendární zpěvačku Báru Basikovou zná v naší kotlině nejspíš každý. Pěvkyně se proto může spolehnout na věrný zástup fanoušků, který ji podpoří a zvedne jí náladu pokaždé, kdyby se o ní snad měly pokoušet nějaké ty chmury či dokonce splín.
Bára je totiž nakonec člověk jako každý jiný a byť se svým zpěvem proslavila po celé zemi, neznamená to, že by se jí snad netýkaly úplně stejné problémy jako nás všech.
Čas letí jak splašený, dny a roky se mění v nezřetelnou šmouhu, listy kalendáře odlétají po celých kopách a věk zkrátka a dobře přibývá. Což se Báře ani za mák nezamlouvá.
Na sociální síti zveřejnila detailní fotku obličeje a připsala ponuře: „Je to hrozné, zestárla jsem, tolik vrásek a povolené kůže a stařeckých skvrn, tolik únavy ve tváři a nejasu v očích…“
„A jak ten čas děsně letí a mění nás. Ale každá ta vráska vypráví nějaký příběh, o bolesti, trápení, strachu, nespravedlnosti, ale taky o radosti. Život se nám vpisuje do obličeje,“ dodala.
Není nicméně potřeba lomit rukama, život je život, Báře je 62 let a vypadá stále velmi dobře.
S podobným tvrzením navíc souhlasí drtivá většina fanoušků v komentářích pod příspěvkem: Slov podpory a ujištění, že skleslá a zkroušená nálada prostě a dobře není potřeba, si oblíbená zpěvačka mohla ihned přečíst hotovou lavinu.
