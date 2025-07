Průšvih jak vrata: Jaromír Soukup nadýchal za volantem

18. 7. 2025 – 8:30 | Magazín | BS

Podnikatel jel po dálnici ve veselejším stavu, než by bylo záhodno.

Nemá chvíli klidu. Podnikatel a bývalý mediální magnát Jaromír Soukup, který se v poslední době dostává na stránky novin především ve chvílích, kdy se soudí s bývalou partnerkou, jejím manželem a nebo na ně nadává, nadýchal za volantem.

„Paní Dopitová o mně říká, že jsem alkoholik. Tak prosím vás: osobní zpověď. Takřka nepiju a velmi výjimečně teď nebudu vůbec. Kdo mě uvidí v baru, dostane korunu,“ bránil se drbům o pití nedávno ve svém placeném podcastu. Pokud by ale měl dostát svému slovu, přišel by o pořádný balík, protože v baru ho díky fotografovi magazínu Expres může vidět každý.

Podle všeho si dal do trumpety poté, co předal dceru zpět do péče matky. Pak sedl za volant a odjel. Na dálnici ho poté kvůli podezření z řízení pod vlivem alkoholu zastavila hlídka a Soukup nadýchal 0,3 promile.

„Obě dechové zkoušky byly pozitivní v hodnotě necelých 0,3 promile alkoholu. Tato hodnota odpovídá podezření ze spáchání přestupku. Následně bylo provedeno i lékařské vyšetření a přestupek byl oznámen správnímu orgánu,“ uvedla policejní mluvčí Kristýna Zelinková pro zmíněný magazín.

„Ano, stavěla mě policejní hlídka. Krevní test ukázal hodnotu 0,00 alkoholu,“ reagoval Soukup a jako důkaz poslal oficiální dokument z vyšetření, který opravdu ukazuje hladinu alkoholu: 0,00 g/kg.

„Osoba se na vlastní žádost podrobila lékařskému vyšetření. V případě, že rozdíl dechových zkoušek není vyšší než 10 procent, policie lékařské vyšetření nevyžaduje a z toho důvodu může osoba výsledek lékařského vyšetření použít až u správního řízení,“ dodala policejní mluvčí.

Jinak řečeno, Soukup z problému nejspíš vybruslí, ale řízení se nevyhne. A už to, že se vůbec dostal do problému s alkoholem, samozřejmě bude hrát do karet jeho bývalé partnerce Agátě Hanychové, která Soukupovu údajnou náklonnost k popíjení používá jako argument u soudu, proč by neměl mít dceru v péči.

„Další z desítek udání se zřejmým udavačem. Krevní test 0,00,“ napsal ještě Soukup magazínu Super.cz. Kdo si myslí, že ho udal, už však neupřesnil.

„Jako matka mám povinnost chránit svou dceru. Informace, že pan Soukup – ihned po předání naší dcery – navštívil vinotéku, kde pil alkohol, a následně pokračoval do další, aby poté usedl za volant, mě hluboce znepokojuje,“ prohlásila Agáta pro Expres.cz.