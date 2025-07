Oblíbený herec předvedl radikální změnu vizáže: Fanoušci se děsí

18. 7. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Změna je život, zrovna tahle ale nesedne úplně každému.

Čím dál tím oblíbenější herec Vladimír Polívka, který už dávno všem dokázal, že se neveze pouze na slavném jméně a má vlastní charisma a vlastní um, provedl radikální změnu vizáže.

Ne jen tak zbůhdarma, musel se přizpůsobit roli, na kterou se připravuje: Shodil kštici a šel skoro dohola. Což je, ruku na srdce, docela silný nezvyk.

„Yeah. Překvápko! To jsem teda zvědavý, co na to řeknete. A abychom předešli zbytečným dišputacím, inspiroval mě scénář a krásná role, na které už pomalu pracuju. Budu vás informovat,“ napsal herec k fotkám na sociální síti.

Reakce? Zhruba půl na půl. Najde se docela dost fanoušků zejména v dámských řadách, od kterých je slyšet, že Vladimír vypadá skvěle vlastně bez ohledu na to, co má na hlavě: „S tímhle obličejem může všechno. Pořád charisma,“ shrnuje fanynka Lucie.

„Mně se to líbí, vypadáte mladší, hravější a rozvernější a ještě více vynikly Vaše uhrančivé oči,“ souhlasí Jana.

„Za mě fakt ne. A to jsi měl tak hezké vlasy! Ale časem to doroste,“ přivolává naopak urychlený návrat bujné kštice Daniela.

„Jé, co se ti to stalo, Vláďo? Takovej kočičák. Teda jako není to nejhorší. Ale vrať se na tovární nastavení," přizvukuje Dana.