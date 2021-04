Aktualizováno: Blatný končí, novým ministrem zdravotnictví bude Arenberger

Jan Blatný dnes po zhruba pěti měsících skončil jako ministr zdravotnictví. Novinářům řekl, že prezident Miloš Zeman ho na návrh premiéra Andreje Babiše z funkce odvolal. Čtvrtým ministrem zdravotnictví v nynější vládě se má dnes podle Babišova návrhu stát ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger, sdělil dříve ČTK úřad vlády.

(AKTUALIZOVÁNO) Způsob odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného ukazuje, v jakém rozkladu se současná vláda nachází. Ve vyjádření zaslaném ČTK to uvedl předseda ODS Petr Fiala. Změna má podle něj zakrýt neschopnost kabinetu a selhání politiky premiéra Andreje Babiše. Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka ocenil Blatného snahu komunikovat s opozicí.

„K ministru Blatnému jsem měl řadu výhrad, pokud jsou ale důvodem jeho odvolání jeho výhrady k vakcinaci Sputnikem V, je to skandální,“ poznamenal Fiala. Nový ministr bude mít podle něj jen krátkou dobu na uplatnění své koncepce, pokud nějakou má. „Zdravotnictví je klíčový resort, změna má zakrýt neschopnost vlády a selhání Babišovy politiky. Premiér se neskryje za personální rošády, toto je jeho odpovědnost,“ dodal.

Také Jurečka uvedl, že v mnoha ohledech s Blatným nesouhlasil, ocenil ale jeho snahu komunikovat s opozicí. „Co zaslouží ale největší pozornost je jeho pevný postoj, se kterým odolával lobbistickému tlaku prezidenta a premiéra na naprosto nestandardní povolení vakcíny Sputnik V, kdy tak jako u jiných výrobců jasně hájil standardní postup registrace a bezpečného uvedeni do praxe. Tento postoj ho nakonec stál post ministra," napsal ČTK.

Blatný podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové stál v cestě neověřeným a neschváleným vakcínám Sputnik V a Sinopharm. Babiš podle ní opět projevil absolutní oddanost Zemanovi. „Hlavním kritériem pro výběr nového ministra se tak stal pouze postoj ke Sputniku a ten je u pana Arenbergera znám, je mu nakloněný,“ poznamenala.

(11:30, původní zpráva) Předseda vlády poslal Blatnému v poslední době několik vytýkacích dopisů. V nich ho kritizoval mimo jiné za podle něj příliš přísné podmínky pro podávání experimentálních léků na covid-19 nebo za postup při tendru na testy pro školy.

Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger je lékař se specializací v oborech dermatologie a venerologie. Vyjádřil se mimo jiné i pro využití ruské vakcíny Sputnik. „Vím o řadě pacientů, kteří na Sputnik čekají. Na druhou stranu není jednoduché používat neregistrovaný preparát. Rozumné řešení vidím v tom, že by se udělala rozsáhlá klinická studie na větším počtu pacientů, kdy obě strany vědí, že jdou do experimentálního preparátu, kterému nějaké to razítko chybí, a vstupují do toho dobrovolně,“ řekl Arenberger.

„Celou dobu jsem si stál za používáním pouze schválených vakcín. Jen tak mohu lidem zaručit, že jsou pro ně bezpečné, vyzkoušené a že opravdu fungují. Podobně je to i s léky proti covidu,“ řekl dnes Blatný. Doplnil, že u léku si musí být jist, že nejen pomůže, ale také neublíží.

Dětský hematolog Blatný byl ministrem v Babišově vládě od loňského 29. října, kdy se stal třetím ministrem zdravotnictví v krátké době. Nejdříve v září rezignoval Adam Vojtěch. Jeho nástupce Roman Prymula skončil zhruba po měsíci poté, co se v médiích objevily fotografie, jak v nočních hodinách opouští restauraci, která musela být kvůli vládním opatřením uzavřená.

Spíše politický než profesní důvod odvolání

Odchod Blatného z čela zdravotnictví před dvěma týdny požadoval Zeman, a to kvůli ministrovu postoji k ruské vakcíně Sputnik V. Blatný podle prezidenta není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman uvedl, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.

Blatný novinářům řekl, že své odvolání chápe jako politické rozhodnutí, na které měl Babiš právo. „Sám za sebe mám čisté svědomí, že jsem pracoval jen a jen na základě své odbornosti a rozhodoval na podkladě odborných dat a analýz,“ uvedl. Babišův krok se podle něj dá interpretovat tak, že podle premiéra je už země v rámci epidemie covidu-19 z nejhoršího venku.

O odvolání se Blatný dozvěděl v úterý večer od Babiše, který ho pozval na osobní schůzku. „Důvody vám asi sdělí sám premiér. Rozhovor, který jsme měli, byl o vzájemné možnosti spolupráce a politických otázkách. Dál se vyjadřovat nechci,“ uvedl. Po úterním jednání vlády Blatný řekl, že o jeho výměně, o které spekulovala celý den média, se na několika jednáních s Babišem do té doby nehovořilo. Na záležitost se sám neptal.

Blatný nechtěl komentovat, zda končí na přání prezidenta. Zeman zhruba před měsícem řekl, že by Blatný měl odejít kvůli názoru na ruskou vakcínu proti covidu-19 Sputnik V. Odmítáním látky podle něj nese odpovědnost za úmrtí lidí v Česku. Blatný trvá na tom, že ruská očkovací látka musí mít před využitím v Česku souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Politický analytik Lukáš Jelínek pro Českou televizi popisuje, že za odvoláním Blatného jsou spíše politické důvody než profesní selhání, ministr je podle něj hodnocen i podle svého politického přínosu pro toho, kdo ho do vlády přivedl. „Andrej Babiš má pocit, že pro něj Blatný nebyl takovým politickým přínosem. Hnutí ANO vnímá, že dění ve zdravotnictví bude pro volby klíčové. Babiš nepotřebuje mít na postu výraznou autonomní figuru, ale někoho, kdo bude vykonávat jeho pokyny,“ řekl Jelínek.

Plaga ve funkci zůstává

Ministr školství Robert Plaga nebude odvolán ze své funkce, jak média spekulovala. Na dotaz ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Podle ní se žádné personální změny na ministerstvu nechystají.

Plagy se v úterý zastali rektoři i další zástupci vysokých škol a řada neziskových a profesních organizací ve školství. Ocenili ho jako dobrého ministra a upozornili, že jeho výměna by v současné krizi byla nezodpovědná. „Mohu potvrdit, že žádné personální změny na ministerstvu školství se nechystají,“ uvedla mluvčí na dotaz ČTK. Plaga podle ní nadále zůstane ministrem.

Za Plagu se v uplynulých dnech postavila řada školských organizací. Proti jeho kritice ze strany premiéra se už o víkendu ohradila konzultační skupina ministerstva školství, která poukázala na to, že plán návratu dětí projednala mimo jiné vládní rada pro zdravotní rizika, které se Babiš osobně zúčastnil. Členy konzultační skupiny jsou mimo jiné předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, šéf Unie školských asociací Jiří Zajíček nebo předseda Sdružení učňovských zařízení Karel Dvořák.

V úterý vyjádřily Plagovi podporu Česká konference rektorů, Rada vysokých škol, Asociace výzkumných univerzit a neziskové organizace jako Česká rada dětí a mládeže, EDUin, Učitel naživo nebo Otevřeno.