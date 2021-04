V pondělí přibylo nejméně nakažených od začátku prosince, kleslo reprodukční číslo

V pondělí v Česku přibylo 1405 potvrzených případů nemoci covid-19. Je to nejmenší denní nárůst od 6. prosince.

V mezitýdenním srovnání jde o významný pokles zhruba o 5500 nakažených, tento údaj ale tentokrát není vypovídající, protože minulé pondělí bylo běžným pracovním dnem. V zemi dosud s nákazou novým koronavirem zemřelo 27 169 lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Počet pacientů s koronavirem v nemocnicích v pondělí mírně klesl na 5709. V těžkém stavu bylo 1291 z nich. Dnes ráno bylo ve zdravotnických zařízeních v ČR volných 28 procent standardních lůžek s kyslíkem, zhruba 2000 postelí bylo k dispozici covidovým pacientům.

Laboratoře v pondělí provedly přibližně 45 000 testů, zhruba o deset tisíc více než v neděli. Naprostou většinu z toho tvoří preventivní testy. U nich se podíl pozitivních výsledků ve srovnání s minulým pondělím zvýšil z 0,4 na 0,79 procenta. U takzvané epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních stoupl z 9,43 na bezmála 12 procent. U diagnostické indikace, kdy jsou už testováni třeba lidé vykazující příznaky, se podíl nakažených naopak v mezitýdenním srovnání snížil z 20,89 na 13,82 procenta.

Nákaza se momentálně nejvíce šíří na Pelhřimovsku, kde v uplynulých sedmi dnech zaznamenali 465 nakažených na 100 000 obyvatel. V žádném jiném regionu Česka se tento ukazatel přes hodnotu 400 nedostal. Naopak relativně nejlepší situace je na Chebsku, kde bylo v posledních sedmi dnech 37 případů nákazy na 100 000 obyvatel.

Zdravotníci v České republice dosud aplikovali 1 818 756 dávek vakcíny proti koronaviru. Na pondělí z toho připadá 8256 očkování, což je nejméně od konce února. Obě potřebné dávky zatím dostalo 583 388 lidí.

Od loňského března, kdy epidemie v Česku začala, se novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo 1 555 245 lidí. Více než 1,42 milionu z nich se již vyléčilo.

Hodnota indexu PES, kterým se dříve řídila protiepidemická opatření v Česku, klesla po jednom dni z 55 zpět na 52 bodů. Důvodem je poměrně výrazný pokles reprodukčního čísla z 0,81 na 0,71. Nižší bylo naposledy v polovině ledna. Číslo udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný. Zlepšila se i další tři sledovaná kritéria používání pro výpočet indexu PES. Jeho bodová hodnota nadále odpovídá třetímu z pěti stupňů epidemického rizika. Reálně ale protiepidemická opatření odpovídají pátému, nejpřísnějšímu stupni.

Hamáček: Koncem dubna by mohly otevřít obchody

Koncem dubna by mohly znovu začít otevírat provozovny služeb, obchody nebo zahrádky restaurací, které jsou nyní zavřené kvůli protiepidemickým opatřením vlády. V dnešním rozhovoru pro deník Mladá fronta Dnes (MfD) to řekl vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček. Harmonogram rozvolňování má ale podle něj ještě určit ministerstvo zdravotnictví. Hamáček také potvrdil, že vláda už nebude žádat prodloužení nouzového stavu, na který se váže většina vládních opatření proti šíření nemoci covid-19. Od 12. dubna tak přestane platit omezení cest mezi okresy i zákaz nočního vycházení.

„Věřím, že postupně se budou uvolňovat služby, obchody i sport. Přesný harmonogram by mělo dodat ministerstvo zdravotnictví,“ řekl deníku Hamáček. „Počítám, že koncem dubna by se za předpokladu, že vše půjde dobře, mohly začít otevírat služby, obchody, předzahrádky. Ale to je můj soukromý odhad,“ doplnil.

Premiér Andrej Babiš již dříve řekl serveru Tn.cz, že už se nebude znovu prodlužovat nouzový stav, který trvá nepřetržitě od loňského 5. října do 11. dubna. Nyní to zopakoval i vicepremiér Hamáček. „Předpokládám, že k 12. dubnu skončí nouzový stav a vláda už nebude žádat o jeho prodloužení. Pak padnou všechna opatření, která nouzový stav vyžaduje. Což je veškeré omezení pohybu – okresní uzávěry a také zákaz nočního vycházení,“ uvedl.

Opatření podle Hamáčka pomohla omezit šíření nákazy. Vicepremiér zároveň obvinil opozici z tlaků na neřízené rozvolňování omezení. „Řada opozičních politiků – kterým říkám notoričtí rozvolňovači – začala při jakémkoli náznaku zlepšení tlačit na otevírání všeho. Vláda tomu částečně podlehla, to byla chyba. Měli jsme být tvrdší,“ prohlásil.

Zároveň ale obviňuje i hnutí ANO, koaličního partnera ČSSD, že jeho představitelé bránili třeba větším omezením v průmyslu. „Že si vláda na továrny netroufla, to je pravda. Měli jsme o tom ve vládě velké diskuse, ČSSD podporovala omezení průmyslu. Hnutí ANO jsme donutili aspoň k testování ve firmách,“ řekl šéf ČSSD Hamáček.

Představitelé ANO a ČSSD mají rozdílné názory i na plán na návrat dětí do škol, který dnes projedná vláda. Ministerstva školství a zdravotnictví oznámila, že od 12. dubna by se do škol měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a předškoláci. Na prvním stupni ZŠ bude tzv. rotační výuka, kdy se bude po týdnu střídat výuka z domova a ve škole. Babiš však řekl minulý týden Českému rozhlasu - Radiožurnálu, že nechápe, proč se do škol a školek vrátí jen část dětí a proč má být zavedena rotační výuka.

Hamáček ale plán hájí. „Odborníci říkají, že když to pustíme úplně, epidemii neubrzdíme. Rotační princip je základ nějakého udržitelného otevírání škol,“ řekl MfD.