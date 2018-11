Zeman se setkal s čínským prezidentem, na jaře pojede do Číny zas. Pozvání se prý 'nedá odolat'

Vedení Křesťanskodemokratické unie (CDU) je podle německé kancléřky Angely Merkelové jasně pro pokračování nynější vládní koalice se sesterskou Křesťanskosociální unií (CSU) a sociální demokracií (SPD). Platit by to mělo i pro nového předsedu strany, kterého si CDU vybere v prosinci.

Jaderná elektrárna Dukovany v pondělí znovu odstavila čtvrtý blok kvůli kontrole jednoho z parogenerátorů a případnému odstranění závady. Dvouměsíční plánovaná odstávka tohoto bloku skončila v pátek. Mírně odlišné parametry u parogenerátoru zjistili energetici při najíždění bloku do plného provozu, řekl mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Írán bude prodávat svou ropu a hodlá porušovat sankce, které proti němu obnovily Spojené státy . Na setkání s ekonomy, které přenášela íránská televize, to dnes řekl íránský prezident Hasan Rúhání. Dnes vstoupila v platnost druhá sada sankcí, jež zahrnuje ropný, bankovní a dopravní sektor.

Daňová kobra obvinila skupinu pěti lidí z rozsáhlých daňových podvodů při obchodech s leteckým benzinem a motorovou naftou z let 2010 až 2012. Policisté začali stíhat také pracovnici finančního úřadu, která se znala s organizátorem a s krácením daní údajně pomáhala. Skupina podle kriminalistů způsobila škodu zhruba 315 milionů korun.

Země západního Balkánu musí mít garantovanou evropskou perspektivu. Česko a Slovensko budou společně apelovat na země EU , které mají k rozšiřování rezervovaný postoj, aby své stanovisko změnily. V rozhovoru to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Středoevropské státy přitom podle něj mohou balkánským zemím nabídnout své zkušenosti z přístupového procesu k EU a z provádění potřebných reforem.

Odvolaný přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Ondřej Šimetka se vrátí do své funkce. Na návratu se dohodl s Petrem Vávrou, který byl po odchodu někdejšího ředitele Evžena Machytky dočasně pověřen vedením tohoto zdravotnického zařízení.

Křesťanskosociální unie (CSU) a konzervativní Svobodní voliči (FW) podepsali v pondělí ráno v Mnichově koaliční smlouvu . Je to poprvé, co má největší německá země Bavorsko takovouto vládu. Kabinet vedený dosavadním ministerským předsedou Markusem Söderem (CSU) se chce soustředit mimo jiné na snižování dluhu, zlepšení školství nebo životního prostředí.

Synové zavražděného saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího požádali úřady své země o vydání otcova těla, aby je mohla rodina pohřbít. Chášukdží byl zabit 2. října při návštěvě saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu za okolností, které nebyly ještě plně objasněny. Co se však s tělem novináře stalo, dosud nikdo nepřiznal.

Kolem 1700 Středoameričanů, kteří tvoří předvoj takzvané karavany migrantů mířící k hranicím USA, dorazilo v neděli do metropole Mexika. Byli přijati na místním stadionu. Více než tisícovka migrantů se mezitím shromáždila ve městě Puebla, asi 125 kilometrů jihozápadně od mexického hlavního města, kam se chtějí vydat společně.

Prezident Miloš Zeman se v pondělí zúčastnil slavnostního zahájení dovozního veletrhu China International Import Expo, který se koná v Šanghaji. Čínského prezidenta Si Ťin-pchinga pak provedl českou expozicí. První ročník veletrhu konaného v jednom z největších výstavních komplexů na světě má podpořit dovoz zahraničních výrobků a služeb do Číny.

Britský ministr pro brexit Dominic Raab se písemně obrátil na premiérku Theresu Mayovou s žádostí, aby podpořila jeho plán žádat pro Británii právo upustit po třech měsících od právní pojistky pro irskou hranici. Informuje o tom v pondělí deník The Financial Times.

Rodičovský příspěvek se zvýší až od roku 2020, a to o 80 000 korun. Na tomto kompromisu se dohodly ministryně práce a sociálních věcí a financí Jana Maláčová (ČSSD) a Alena Schillerová (ANO).

Rodičovský příspěvek se zvýší až od roku 2020, a to o 80 000 korun. Na tomto kompromisu se dohodly ministryně práce a sociálních věcí a financí Jana Maláčová (ČSSD) a Alena Schillerová (ANO).

4. 11. 18:59