Zmatek v ruské propagandě: 'Turisté', kteří otrávili Skripala, agenti nebyli, v Praze však pátrali po novičoku

Lubomír Zaorálek (ČSSD) a Tomio Okamura (SPD) požadují zastavení vývozu zbraní do Saúdské Arábie . Uvedli to v úterý na tiskových konferencích před jednáním Poslanecké sněmovny. Česko by mělo podle nich podpořit rozhodnutí německé vlády o zastavení zbrojního vývozu do království, dokud nebude vyjasněna vražda novináře Džamála Chášukdžího. Zaorálek i Okamura přednesou své návrhy ve sněmovně.