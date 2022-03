Biden: Ve Varšavě jsem nevyzýval ke změně režimu v Rusku a k odchodu Putina

Biden při návštěvě Polska prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin nemůže zůstat u moci. Bidenova slova už dříve komentoval i americký ministr zahraničí Antony Blinken, podle něhož strategií Spojených států není změna režimu v Rusku ani jinde na světě.

„Pane prezidente, chcete, aby Putin skončil v úřadu? Pane prezidente, vyzýval jste ke změně režimu (v Rusku),“ zeptal se v neděli jeden z novinářů Bidena, když vycházel ve Washingtonu z kostela. Americký prezident odpověděl: „Ne.“

Biden přiletěl do Polska v pátek z Bruselu, kde se účastnil summitů EU a NATO. V Polsku Biden mimo jiné navštívil americké vojáky, kteří jsou tam v rámci sil Severoatlantické aliance, setkal se se zástupci humanitárních organizací a s ukrajinskými uprchlíky.

I went to Europe with a clear message: We must commit now to be in the fight for democracy for the long haul. We stand with the people of Ukraine and we will continue to ensure Russia pays a severe price for its war of choice. pic.twitter.com/1gRvYnvNdr