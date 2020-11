Biden buší na dveře Bílého domu, Trump podává žaloby

Volby amerického prezidenta jsou blízko rozuzlení. Joe Biden má podle projekcí agentury AP na své straně 264 volitelů, Donald Trump 214.

Ve hře je celkem 538 volitelů. Vítěz musí získat většinu z nich, tedy aspoň 270.

Nyní je téměř nepředstavitelný scénář, který by Bidena mohl připravit o většinu. Do Bílého domu ho pošle výhra v jediném z těchto tří států - v Georgii, Nevadě, nebo v Pensylvánii.

Projekce na volební mapě jsou kombinací velkého počtu sečtených hlasů a odhadu, který dopočítává určitý podíl dosud nesečtených hlasů. (Každý stát je počítán zvlášť, šedě jsou vyznačeny státy pokládané za dosud nerozhodnuté, modré patří Bidenovi a červené Donaldu Trumpovi.)

A tady je stav ve čtyřech státech, kde se v pátek nad ránem SEČ při sčítání hlasů ještě rozhodovalo o příštím prezidentovi. Biden, a to je podstatné, v těchto státech zvyšuje vedení, anebo rychle stahuje Trumpův náskok:

● Pensylvánie: Trumpovo vedení se scvrklo na 50 000 hlasů. Zbývá sečíst ještě téměř milion hlasů, které došly poštou. Očekává se, že většina z nich bude v Bidenův prospěch.

● Georgie: Trumpův náskok se ztenčil na 3 000 hlasů. Zbývá sečíst 10 000 korespondenčních hlasů.

● Severní Karolína: Trump drží na první pohled pohodlný náskok, má na kontě o 76 000 hlasů víc. Téměř 100 000 hlasů zbývá sečíst.

● Nevada: Biden je v těsném vedení, od Trumpa ho dělí 11 000 hlasů. Prezident však ztrácí.

V absolutním součtu Biden vede o téměř čtyři miliony hlasů. Zatím má na kontě 73,17 milionu hlasů, což je největší počet, jaký kdy nějaký prezidentský kandidát získal. Trump dosud dostal 69,25 milionu hlasů.

Biden, bývalý viceprezident ve vládě Baracka Obamy, získal nad Trumpem převahu ve chvíli, kdy začaly přicházet výsledky z velkých měst a ze sčítání korespondenčních hlasů. S jejich počítáním začalo mnoho volebních komisí až po součtu hlasů odevzdaných přímo ve volebních místnostech.

Přes zjevnou Bidenovu převahu v hlasech voličů prohlásil Trump volby za zmanipulované. Jeho tým podává stížnosti u státních soudů. Prezident oznámil, že soudně napadne "výsledky ve všech státech, kde zvítězí Joe Biden". Dosud však s žádnou neuspěl.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!