Bez gumiček to nejde. Kdo je vymyslel?

I ten, kdo má obě ruce levé, si může v dnešní době vyrobit improvizovanou roušku. Stačí k tomu kus látky - a dvě gumičky. A právě tento zdánlivě banální, ale neobyčejně praktický vynález s všestranným využitím oslavil 17. března 175. výročí vzniku.

Co bychom si dnes počali bez obyčejných gumiček? Dámy by chodily bez culíků, kluci by se museli obejít bez praku (pokud dnes vůbec ještě něco takového používají), se zavařováním marmelád a kompotů do klasických sklenic s gumovým těsněním bychom měli utrum a prodávat svazky ředkviček by šlo jen obtížně. A jistě jsou další a další oblasti, kde to bez gumiček prostě nejde – anebo jde, ale pořádně to drhne.

Už staří Mayové používali latex z gumovníku, z nějž vyráběli různé předměty (například části oděvu odolné vůči vodě) nebo je s jeho pomocí všemožně spojovali. Míchali latex podle všeho s vínem, díky čemuž se stal pružným.

Ve čtyřicátých letech devatenáctého století pak vynalezl Američan Charles Goodyear (kdo by neznal jeho legendární značku pneumatik) vulkanizaci, při níž se z kaučuku přidáním síry stává odolná tvrzená guma. Patent na její výrobu získal v lednu 1844. Podobnou metodu použil i Brit Thomas Hancock, který na ni získal patent dokonce už o osm týdnů dříve..

Z Hancockova know-how pak vycházel i jeho krajan, jistý Stephen Perry. Jeho londýnská gumárenská firma Messers Perry & Co se specializovala na výrobu vulkanizované gumy a právě Perry si v březnu 1845 nechal patentovat gumičku, jak ji známe dnes.

Jako u spousty vynálezů i tady pomohla do značné míry náhoda. Perry si údajně jednou z nudy krájel gumovou hadici na tenké kroužky a zjistil, že jeho takto vzniklý výtvor by mohl mít všestranné využití. A nemýlil se.

Dnes se guma vyrábí i synteticky, například u pneumatik. Nicméně jako základ pro běžné gumičky se stále převážně používá pružná přírodní pryž. Takže až ji někdy zase vezmete do ruky, vězte, že ji před jeden a tři čtvrtě stoletím vymyslel unuděný, i když neobyčejně schopný a kreativní fabrikant.