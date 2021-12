Betlémské světlo odkazuje k příběhu o splněném slibu i vzpomínce spjaté s Čechami

Betlémské světlo v současnosti i v Česku pevně patří k období adventu. Jeho novodobá tradice začala v 80. letech 20. století, odkazuje však ke středověké legendě o splněném slibu mladého bojovníka. A trochu se pojí i s Čechami. Tradice Betlémského světla má šířit myšlenku míru, pokoje a přátelství.

V 11. století, v čase křížových výprav, prý jeden mladý křižák přísahal, že pokud se z výpravy do Svaté země vrátí, donese do své rodné Florencie plamínek z betlémské baziliky. Nikdo mu prý moc nevěřil, neboť nebyla velká pravděpodobnost, že se vůbec vrátí.

Po několika letech, v předvánočním čase, však dorazili do Florencie otrhaní mladíci a v jejich čele byl muž nesoucí zapálenou svíci. Mladíci přísahali, že oheň je z Betléma a jeho nositel ho zdárně opatroval během dlouhé, náročné cesty. Svíce pak putovala do kostela a lidé si od ní ty své připalovali. Tento oheň byl ve středověku prvním a zároveň posledním plamenem z rodiště Ježíše Krista.

Jak ozvláštnit charitu

Současná tradice Betlémského světa se začala psát nedaleko českých hranic v rakouském Linci. V roce 1986 ji založili pořadatelé vánoční charitativní akce pro hendikepované děti a lidi v nouzi.

Souvisí i s nápadem umělkyně Ady Brandstetterové, která představila plamen světla ve tmě jako symbol míru. Brandstetterovou prý inspirovaly vzpomínky na vlastní dětství v Plané u Tachova a zážitek, kdy si děti za protektorátu o Vánocích nesly domů z vánočního stromku u kostela světlo "od Ježíška". Tento zvyk obnovila i ve svém pozdějším rakouském domově - Nussdorfu, který je předměstím Vídně.

Později tedy vzešel z rakouské televize ORF nápad ozvláštnit charitativní projekt tím, že do Izraele odletí tělesně postižené dítě, které z Baziliky Narození Páně odnese plamínek věčného světla a dopraví ho zpět do Lince. Tam ho převzali místní skauti a odpálené plamínky rozvezli dále po Rakousku. Postupně se zvyk rozšířil do dalších, i velmi vzdálených zemí a po pádu totality také do Československa. V současnosti je takzvaným "Dítětem světla" chlapec či děvče, které vykonalo něco dobrého.

Tisíce lidí na náměstí

Právě u nás přitom mělo Betlémské světlo impozantní přivítání. V roce 1989 první plamen přivezli exiloví skauti do Českých Budějovic. A na náměstí Přemysla Otakara II. si pro něj přišlo přes 20 000 lidí! Nakonec plamen doputoval i do Prahy, pod sochu svatého Václava na Václavském náměstí.

Právě vazby skautské organizace také pomohly rozšíření tradice Betlémského světa po Evropě i do zámoří, lidé si pro něj chodí v Severní Americe i v některých jihoamerických zemích.

Od roku 1994 vozí do Česka světlo z Vídně brněnští skauti, mezi lety 1990 až 1994 ho od Rakušanů přebírali na hranicích. Na hraničním přechodu Mikulov-Drasenhofen ho kvůli omezením spjatým s pandemií covid-19 přebírali i v loňském roce. A kvůli pandemii to zřejmě nebude úplně "normální" ani letos.

Betlémské světlo do Česka skauti každoročně přivážejí kolem půlky prosince, rozvážejí ho o posledním adventním víkendu.