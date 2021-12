V úterý přibylo 21 973 případů covidu. Je to pátý nejvyšší nárůst od začátku epidemie

Denní přírůstek případů koronaviru v Česku v mezitýdenním srovnání klesl. V úterý testy odhalily 21 973 nakažených, zhruba o 3900 méně než před týdnem.

I tak je to pátý nejvyšší nárůst od začátku epidemie. Počty hospitalizovaných s covidem zůstávají nad 6000, v úterý evidovalo ministerstvo zdravotnictví v nemocnicích 6527 pacientů s onemocněním covid-19, v těžkém stavu bylo 1069 z nich. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Mezitýdenní pokles denního počtu nových případů zaznamenaly statistiky poprvé po dvou měsících už v pátek a sobotu, tehdy byl pokles asi desetinový. V neděli a v pondělí pak byly nárůsty opět vyšší než ve stejné dny před týdnem.

Počty hospitalizovaných s covidem se od minulého úterý drží nad 6000. Ve srovnání s pondělkem jejich počet klesl o necelých 300, v mezitýdenním srovnání vyžaduje ale nemocniční péči asi o 400 nakažených víc. V těžkém stavu je od pondělí více než tisícovka pacientů, před týdnem jich bylo 855.

Týdenní incidence k dnešku klesla, na 100 000 obyvatel připadá 1193 případů za posledních sedm dní, předchozí den činila 1230. Nejvíce zasažený zůstává Olomoucký kraj s týdenní incidencí 1621 a Zlínský kraj, kde je na 100 000 lidí za týden 1565 případů, následují Jihomoravský kraj s incidencí 1406 a Moravskoslezský v přepočtu s 1378 případy. Relativně nejlepší je situace dál v Karlovarském kraji se 464 případy na 100.000 obyvatel. Kromě Vysočiny, Královéhradeckého a Libereckého kraje incidence k dnešku klesla ve všech krajích.

Laboratoře v úterý provedly zhruba 123 000 testů, asi o 10 000 méně než před týdnem. Údaje o provedených testech z předchozího dne se ale ve statistikách projevují se zpožděním. Podle průběžných statistik se v úterý v mezitýdenním srovnání podíl pozitivních vzorků v případě preventivních testů snížil na 8,74 procenta, o týden dříve byl přes deset procent. U takzvané diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, pozitivita stagnovala mezi 38 a 39 procenty. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým, potvrdily testy nákazu u 17,22 procenta lidí, což je o 1,65 procentního bodu méně než před týdnem.

Urychlení očkování

Šancí jak zmírnit nápor nakažených na zdravotní systém je podle odborníků očkování. Zdravotníci dosud podali přes 13,5 milionu dávek očkování. V úterý se jejich počet zvýšil o 66 933, což je o asi o 10 000 víc než ve stejném dni předcházejícího týdne. Na očkování první dávkou přišlo v úterý přes 11 600 lidí, necelých 47 000 dostalo třetí posilující dávku, zbytek dávku druhou.

Na výzvu iniciativy Lékaři pomáhají Česku se za první den přihlásilo 302 lékařů pro dospělé a 24 dětských lékařů. Zapojit se chce také 68 zdravotních sester a více než 200 dobrovolníků. Iniciativa, která si dala za cíl urychlit očkování třetími dávkami vakcíny proti covidu-19, to dnes uvedla na twitteru.

Iniciativa, za kterou stojí zejména ambulantní stomatologové, chce kapacity očkovacích center doplnit možností nechat se očkovat ve vyhrazenou dobu v kterékoliv ordinaci zapojeného lékaře. Podle schématu, které představili, by měla vzniknout interaktivní mapa. Kvůli objednávání vakcíny by se lidé museli hlásit ordinacím předem. Další možností pro lékaře je pomoc přímo v očkovacím centru nemocnice.

V Česku je zhruba 6800 praktických lékařů pro dospělé a 4800 pro děti a dorost. Podle dat ministerstva očkuje jen asi 3360 ordinací. Zubních lékařů je asi 7500, gynekologů kolem 1600 a dalších ambulantních specialistů asi 12 700. Zájem o očkování v posledních týdnech roste. Největší zájem bývá v pátek, minulý týden si pro vakcínu přišlo přes 70 000 lidí. Z nich téměř polovina dostala posilující dávku. V úterý jich bylo podáno nejvíc od zahájení přeočkování, téměř 47 000.

Pět měsíců po dokončeném očkování je asi 3,7 milionu lidí, podle průzkumů má zájem o posilující dávku asi 70 procent z nich. Posilující dávku dosud dostalo přibližně 875 000 lidí, z nich přes 650 000 jen za listopad.

Pokud by se podařilo za týden očkovat posilující dávkou milion lidí, členové iniciativy odhadují, že se sníží počty očkovaných, kteří by se dostali do nemocnic, na polovinu. Každý den by tak hospitalizaci potřebovalo asi o sto lidí méně a příjmy na JIP by se snížily o 15 osob.

„V této chvíli máme jak vakcíny, tak IT nástroje, které umožňují náš ambiciózní plán splnit. Chybí nám lékaři, kteří by vytvořili nové a posílili existující očkovací místa a mobilní týmy,“ uvedla iniciativa. Na rozdíl od zahájení očkování, které chrání plně až dva týdny po druhé dávce, tedy 35 dní po první vakcíně, ochrana posilující dávky se projeví už za týden.

Lékaři zároveň na úterní tiskové konferenci uvedli, že současný nápor na nemocnice očkování už nezmírní, protože lidé, kteří přijdou do nemocnic v příštích dvou týdnech, už jsou většinou nakažení, ale uleví jim v lednu, únoru a březnu. Aktuálně hospitalizovaných je zhruba 6500 lidí, z nich téměř 1100 na JIP. V nejhorší vlně epidemie v polovině března to bylo přes 9500 pacientů celkem a přes 2000 v intenzivní péči.